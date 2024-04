„Én már tényleg csak a 100 százalékot fogadom el” – a Nagy Ő győztese új párkapcsolatáról vallott

Én már tényleg csak a 100%-ot fogadom el, nem érem be a 99,9-el sem. Úgy érzem, hogy most megtaláltam önmagam, amit Zoli mellett nem éreztem. És bár nyilván Lacival is vannak hétköznapi problémák, de próbálom megtartani az egyensúlyt és most lelkileg nagyon jól vagyok