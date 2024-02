Már tovább is lépett? Máshol keresi a boldogságot a Nagy Ő Bettije

Újra szerelmes az egykori Nagy Ő győztes: Betti a közelmúltban Jákob Zoli szívéért szállt harcba a műsorban és sikerült is elnyernie azt. Kapcsolatuk kezdetén még úsztak a boldogságban, titkos randikra jártak, és igyekeztek elmélyíteni a viszonyukat, ám végül mégis hamar a szakítás mellett döntöttek. Ennek ellenére Bettire nemrégiben ismét rátalált a szerelem.

Mit szól ehhez a fordulathoz Jákob Zoli? / Fotó: Szabolcs László

A fiatal anyuka a napokban közösségi oldalán tudatta boldogságát rajongóival, azóta pedig többször is megmutatta szerelmüket. Exének új párját Jákob Zoli sem hagyta szó nélkül.

Óhatatlanul eszébe jut az embernek, hogy összehasonlítja magát azzal, aki utána következik, hozzá képest milyen

- kezdte nyilatkozatát a körmöskirály a Tények Plusz riportjában.

- Énnekem nagyon szimpatikus ez a srác, akivel a Betti itt van, mert a tekintete ilyen őszinte, ilyen odaadónak tűnik. Ahogy így együtt látom őket, azt látom, hogy van köztük kémia és boldognak tűnnek együtt, bár szerintem nem sok ideje ismerhetik egymást, ugyanis a Bettivel nem olyan régóta vagyunk olyan viszonyban, hogy mind a ketten máshol keressük a párunkat - fejtette ki a véleményét bővebben is Jákob Zoli.

Annak ellenére, hogy az érzések közte és Betti között már megszűntek, a milliárdos üzletember nem tagadja, némi féltékenység is úrrá lett rajta, amikor meglátta: Betti továbblépett.

- Először, amikor ránéztem, egy picit szomorkás lettem azért, mert ez azt mutatja, hogy akkor most már miköztünk valószínűleg soha nem lesz semmi, és én ugye nem találtam még új párt, ő már talált. Ilyenkor az ember egy kicsit önmagára gondol: na, neki sikerült már, nekem még nem.

De én egyébként nem vagyok elkeseredve, sőt, nagyon szurkolok neki!

- árulta el legbelsőbb érzéseit az üzletember, majd hozzátette: az új pasinak nem lesz éppen könnyű dolga egykori kedvesével.

- Betti sokszor mondta nekem azt, hogy az előző kapcsolataiban az nem tetszett neki, hogy mindig ő viselte a nadrágot, és neki ez egy problémája. Most nagyon szurkolok neki, hogy ezzel a sráccal egy olyan kapcsolatot tudjon létesíteni, ahol nem ő viseli a nadrágot, bár a Bettivel nehéz dolga lesz a fiúnak olyan szempontból, hogy a Betti az egy elég karakán, egy önmagáért erősen kiálló nő, amivel nincs is semmi probléma, csak ugye egy férfinak ezt überelni azért nem egyszerű feladat - tette még hozzá Jákob Zoli, aki továbbra is keresi az igazit.