Nagy Bogi drámai vallomása: a születése majdnem az anyukája életébe került

Nagy Bogi tehetséges énekesnő, aki fiatal kora ellenére nagyon szépen építgeti zenei karrierjét. Bogi épp hétfőn lett 22 éves és a fotók alapján jobban nem is érezhetné magát. De fontosnak tartotta kiemelni, hogy a születésnapja számára sokkal többet jelent, hiszen az ünneplés nemcsak neki szól.

Nagy Bogi kedden lett 22 éves (Fotó: Nagy Zoltán)

Bogi 2023-ban 21 évesen ment hozzá nála 7 évvel idősebb szerelméhez, az üzletember Marcihoz, akivel azóta is nagyon boldogok. A páros már első közös otthonát is megvette és egy kutyust is örökbefogadott együtt. Sőt, a fiatal házasok karácsonyi fotója alapján Bogi rajongói azt hitték, az énekesnő már kisbabát is vár, de ő cáfolta a gólyahírt, így az anyaság még várat magára.

Bogi megható történetet árult el az édesanyjáról

A fiatal énekesnő biztosan remek anya lesz, hiszen édesanyjával is nagyon közeli a kapcsolatuk, amiről születésnapja alkalmából osztott meg megható részleteket.

A szülinapom nem csak rólam szól. Nem egyszerűen jöttem a világra. Szülés közben komplikáció adódott, ami majdnem anyukám életébe került. Talán ezért is alakult ki köztünk egy olyan kötelék, ami semmihez sem hasonlítható. Így 22 évvel később hálás vagyok, hogy egészségben és szeretetben élünk. Anya ez a mi napunk

– írta a kedves fotóhoz Bogi.

Nagy Bogi megható sorokkal köszöntötte édesanyját (Fotó: Instagram)

Nagy Bogi és Balázs Andi közeli barátok

Bogit szerelmén és családján kívül rengetegen felköszöntötték, köztük egy nagyon különleges barát is, Balázs Andi. A színésznő korábban saját oldalán árulta el, hogy nagyon jóban vannak, hihetetlenül büszke Bogira és az eredményire, hiszen a zenei karrierje csak úgy szárnyal.

Köszönöm Andim, nagyon hiányzol

– írta válaszul a színésznőnek Nagy Bogi.