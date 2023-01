Nagy Bogi: még mindig cuki kislánynak érzem magam

A gyermeki lét és a felnőttség között egyensúlyozik Nagy Bogi. A Csináljuk a fesztivált! című zenés showműsor fiatal zsűritagja nem unatkozik: munkái mellett a magánéleti történései is turbó fokozatban zajlanak. A mindössze 20 éves énekesnő sokszor még inkább cuki kislányként tekint magára, miközben már háztartást vezet, s hamarosan feleség lesz.

Megvásárolták első, közös lakásukat

– Korán kerültem a tévés világba, 15 éves voltam, mikor A Dalban szerepeltem. Akkor költöztem el otthonról – idézte fel Bogi, aki a napokban szívmelengető képet osztott meg az Instagramján: vőlegényével, Marcival a lakcímkártyájukat tartják büszkén a kezükben, így mutatva meg a rajongóknak, megvásárolták első közös lakásukat. Azóta egy videómontázsban meg is mutatták a költözködés folyamatait. Ősszel pedig az esküvőjükre is sor kerül.

Furcsa belegondolni, hogy saját lakásom van, háztartást vezetek, számlákat kell fizetnem, nekem kell hívnom a szerelőt, ha elromlik valami, és nem apu szereli meg gyorsan. Hamarosan pedig feleség is leszek. Lépésről lépésre haladok a felnőtté válás útján, de közben azt érzem, hogy még mindig cuki kislány vagyok

– fejtegette.

Őszre szervezik az esküvőjüket

Bogi viccelődve elismerte, ebben nagyon egymásra találtak szerelmével, a 28 éves Marcival. Mint mondja: ő sem viselkedik mindig száz százalékosan úgy, mint egy érett felnőtt. A céljaik azonban közösek és komolyak. Jelenleg bőven ad nekik feladatot a költözés, a lakás berendezése, no és az esküvőszervezés.

– Őszi esküvőnk lesz – avatta be a Borsot Bogi. – Jól állunk a szervezéssel, már ruhapróbán is voltam. Anyukám kísért el, láttam, hogy kicsit rosszul érinti, hogy ebben a szerepben lát engem, ezért próbáltam neki megkönnyíteni, és ugráltam, szaladgáltam, mint egy kislány. A fehér ruhámmal a hagyományos vonalat képviselem majd, viszont a menyecske ruhám nem a megszokott piros lesz! – árulta el a titkot.

Három kislány, vagy legyen egy fiú is?

Közös otthon és esküvő után a gyermekvállalás is tervben van. Bár Bogi még jó pár évet várna ezzel, a vőlegénye már sokat gondolkozik a témán:

– Marci minden nap mást akar. Nemrég úgy volt vele, hogy három kislányt szeretne, már a foglalkozásaikat is kitalálta – mesélte nevetve Bogi. – Legutóbb pedig azt mondta, hogy jó lenne mégis egy fiú is. A napokban átjött egy ismerős pár, kisgyerekkel. Marci azonnal meg akarta fogni a babát, és unszolt, hogy én is vegyem ölbe, hadd fotózzon le vele – idézte fel Bogi, majd leszögezte, ő nem sietteti a gyermekvállalást:

– Most sok teendőnk van, és szeretném, ha még kicsit kettesben lennénk. De később mindenképp szeretnék gyerekeket. Mindkettőnk mögött egészséges családmodell áll, Marci szülei már 30 éve élnek együtt boldogságban.