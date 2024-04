Molnár Anikó újra kés alá feküdne – „Szépnek lenni ötvenévesen egy kicsit több meló, mint huszonévesen”

Több mint egy éve indult el Molnár Anikó OnlyFans oldala. Az első pillanattól hatalmas sikert aratott az oldal, és ez a mai napig töretlen. Anikó azonban úgy érzi, némi változtatásra van szüksége, ugyanis az utóbbi egy éve kizárólag a munkáról szólt.

Molnár Anikó változtatni szeretne a munkatempóján - Fotó: Ripost

– Több időt kellene foglalkoznom a külsőmmel. Ez eddig nem sikerült sajnos, mert rettenetesen sokat dolgoztam. A hét napból szinte hetet végignyomtam, vagy fotózásom volt, vagy sminktetoválással foglalkoztam, vagy az itthoni dolgaimat intéztem. Nem igazán tudtam magammal foglalkozni az elmúlt időben, de most egy olyan időszakhoz értem, hogy azt mondtam, hogy „na, így nem mehet tovább!” – kezdte lapunknak Anikó. – Azt gondoltam, hogy az OnlyFans sokkal több szabadságot fog adni, vagyis több szabadidőm lesz, de közben meg sokkal kevesebb lett. Most egy kicsit ki vagyok merülve. Tartok attól, hogy az egészségem, vagy a külsőm rovására megy ez a rengeteg munka. Ez utóbbi szerintem már látszik is. Tíz kiló jött fel, de most már lazítani fogok a tempón.

Molnár Anikó nem érzi magát most szépnek

A modell úgy határozott, hogy egy ideig kevesebb napot vállal a sminktetováló munkákból, és leginkább az OnlyFans-ra fókuszál.

– Minden héten lesz egy fotózás, vagy maximum kettő, a többi napon pedig csak magammal fogok foglalkozni. Azt szeretném, hogy mindennap eljussak a konditerembe, és eljussak kozmetikushoz és körmöshöz mondjuk két-három hetente – sorolta a terveit. – Az a feladatom, hogy szép legyek, és ha most belenézek a tükörbe, baromi messze látom magam a széptől.

Az első lépés az, hogy lefogyjak. Aztán tervezek egy-két fiatalító műtétet.

– Nem az arcomat akarom átszabatni, hanem ha lefogyok, akkor lehet, hogy egy hasplasztikát csináltatnék, meg esetleg nagyobb ciciket, vagy legalábbis a fogyás után korrigálni szeretném őket. Idén leszek negyvenkilenc éves, tehát jövőre leszek ötven, és szépnek lenni ötvenévesen egy kicsit több meló, mint huszonévesen.