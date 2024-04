Meglepő ajándékot kapott Shane Tusup: „Szabályosan lesokkolt”

Igazán boldog időszakát éli jelenleg Az év edzőjének többször is megválasztott híresség. Shane Tusup harminchat éves lett, továbbá hamarosan új szerepben láthatjuk, hiszen a menyasszonya, Nagy Viktória Zoé a közös kislányukat hordja a szíve alatt.

Shane Tusup számára mindig fontosabb volt a családtagjai születésnapja a sajátjánál - Fotó: hot! magazin

– Fiatalkoromban a születésnapjaimat javarészt repülőgépen töltöttem, hiszen a tavaszi szezon mindig a versenyekről és a felkészülésről, az edzőtáborokról szólt. A családom mindig első helyen állt számomra, ezért mindig igyekeztem úgy alakítani mindent, hogy velük is tudjak ünnepelni, de őszintén megmondom: a szüleim és a szerelmem születésnapját fontosabbnak tartom a sajátomnál. Sosem tulajdonítottam nagy jelentőséget ennek az ünnepnek. Tavaly, amikor piacra dobtuk a saját ginünket, édesanyámék pontban éjfélkor felhívtak videochaten, kezükben az italommal, Viki pedig eközben egy háromemeletes tortával lepett meg – kezdte Shane a hot! magazinnak.

Shane Tusup számára a szeretteivel eltöltött idő a legnagyobb ajándék

Az edző szívében fontos helyet foglal el a tavasz, hiszen több, számára fontos dátum is van ebben a három hónapban, amelyeket érdemesnek tart megünnepelni.

Nagy Viktória Zoéval közös kislányukat tavasz végére várják - Fotó: Kliszek Antal / hot! magazin

– Számomra a tavasz a legfontosabb évszak az évben. Imádom a bolondok napját, a húsvétot, nem beszélve arról, hogy Vikinek is és nekem is születésnapunk van, a szüleim házassági évfordulója pedig április 12., ráadásul a kislányom is tavasszal jön a világra, így rengeteg okom van az ünneplésre – áradozott a leendő édesapa.

Nem szeretem a nagy ajándékokat: inkább legyen kicsi, de jelentőségteljes.

– Számomra már az áldás, hogy a menyasszonyom megajándékoz egy kislánnyal, és hamarosan apa leszek, de édesanyám is meglátogatott Kaliforniából, és Viktória anyukája is velünk volt azon a napon. A szeretteimmel eltöltött időt sokkal fontosabbnak tartom bármilyen ajándéknál – mesélte Shane.

„A boldog és szomorú élmények tettek azzá, aki ma vagyok”

Mindenki átesik azon az életszakaszon, amikor különösen nagy figyelmet szentel annak, hogy hány éves. Ilyenkor többféle forgatókönyv is létezhet: búskomor lesz tőle vagy pedig felülkerekedik a rossz érzésen, és elkezdi élvezni az életet.

– Nem merengek azon, hogy hány éves vagyok. A ka­ja­kos tanítványom, akivel az olimpiára készülünk, mindennap elmondja, hogy öreg vagyok – tette hozzá nevetve a sikeres edző. – Emlékszem, amikor 25 éves lettem, szabályosan lesokkolt. Ugyanez az érzést éltem át, amikor harminc lettem.

Korábban csak nevettem az élet­kö­ze­pi válságon, majd rájöttem, hogy ez létező érzés, és én is áteshettem rajta.

– Utólag már tudom, hogy akkoriban sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonítottam ennek, mint amekkorát kellett. A titok az, hogy élvezni kell az életet. A boldog és szomorú élmények tettek azzá, aki ma vagyok: egyik sincs a másik nélkül.