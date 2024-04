Nem hiszed el, kivel állt össze újra Marics Peti

Úgy látszik Marics Peti bokája teljesen meggyógyult, mert újra hadba állt a Curtist és Pető Brúnót is soraiban tudó Újpest Öregfiúk foci csapatban. S ha már hadba állt, a lila-fehér vérű rapperrel karöltve győzelemre vitték a gárdát.

Újra együtt a nagy csapat: Marics Peti és Curtis az Újpest Öregfiúkkal állt pályára. (Fotó: Facebook)

Marics Peti újra focizik

Ki ne emlékezne arra, amikor a VALMAR énekese első Budapest Parkos koncertjükön az első szám felénél rosszul lépett és eltörött a bokája. Marics Peti két hét kényszerpihenő után becsülettel és bokarögzítővel végig csinálta Valkusz Milánnal a nyári turnét — féltették is az orvosok. De a focipályára sokáig nem térhetett vissza, pedig tavaly „leigazolt” játékosa lett az Újpest Öregfiúk csapatának. A korábbi nagy lila-fehér sztárokkal, na meg Curtissel és Pető Brúnóval tavaly többször jótékonysági meccsen is pályára léptek. Gyűjtöttek többek közt pénzt Drávucz Rita ritka rendellenességgel született kislányának műtétjére, vagy olyan gyermekeknek, akik elvesztették szüleiket.

Marics Petinek és két zenésztársának tegnap éles meccsen kellett bizonyítania és nem is okoztak csalódást. Az újpesti rapper és a VALMAR sztárjának góljaival győzött is a csapatuk.

Visszatértek támadóink, parádés játékkal ötgólos győzelem a második meccsünkön. Extra este volt, mindenki magas szinten teljesített és a Marics/Széki támadósor is jó döntésnek bizonyult! Folytatás egy hét múlva

— írta posztjában Óvádi László a csapat menedzser-játékosa, aki Instagram-oldalán egy öltözői videót is megosztott.

Pető Brúnó és Marics Peti együtt dolgoznak

A két fiatal énekes régóta barátok. Támogatják egymást a zenei pályán, a VALMAR sztárja szerepel is haverja Ördög Nórika című klipjében is. De szerepeltek együtt az Ázsia Expresszben is, most pedig közösen vezetik a Zsákbamacska adásait.