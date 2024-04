„Ezt ha meglátja a Petike… na abbul baj lesz!” – nem hiszed el, kinek üzent nyilvánosan Majoros Hajni

Majoros Hajni gyakran örvendezteti meg követőit friss bejegyzésekkel, ám a legutóbbi meglehetősen paprikásra sikerült.

Majoros Hajni valószínűleg csak elismerését fejezte ki. (Fotó: ARCHÍV)

Majoros Hajni alaposan beszólt Majkának

Hajni legújabb bejegyzése roppantul meglepte a rajongókat, a sztárfeleség ugyanis Pápai Joci új dalára hívta fel a közönség figyelmét. Mint írja:

Képzeljétek meghallgattam Pápai Joci új dalát, és Belehalok ide, belehalok oda, ez sokkal jobb.

Hajni emojikat is tett a kiírás végére, amiből sejthető, hogy inkább viccnek, mint bántásnak szánta a bejegyzést, és csak elismerését akarta kifejezni. Köztudott ugyanis, hogy Majka és Joci jóban vannak, ám hogy a rapper mit szól felesége oltásához, egyelőre nem tudni. Joci viszonylag gyorsan reagált a posztra:

Ezt ha meglátja a Petike… na abbul baj lesz!

Aggodalomra semmi ok

Majka és felesége egyébként alapvetően jól megvannak egymással, a közelmúltban például a Maldív-szigeteken nyaralt a család. Az álomutazásba némi baki is becsúszott ugyan, mivel Hajni elkapott egy olyan vírust, ami miatt az első néhány napot a szálláson kellett töltenie a tengerpart helyett, és a betegség miatt drasztikus testsúlycsökkenés is bekövetkezett be nála. Ennek ellenére a család később, a gyógyulás után, jól pihent a távoli szigeten.