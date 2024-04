Gólyahírt jelentett be az Exatlon szőke bombázója, záporoznak a gratulációk – fotó!

Kőnig Anna, az Exatlon Hungary harmadik évadának Kihívója már régóta együtt van szerelmével, Alexszel így szépen lassan végig is jártak minden lépcsőfokot: tavaly márciusban az eljegyzésükről számoltak be, majd szeptemberben már az esküvő is megvolt.

Nagy bejelentést tett Kőnig Anna Fotó: TV2

Most pedig a legfontosabb és legcsodálatosabb fordulóponthoz is elérkeztek, ugyanis Anna és Alex gyermeket várják. Az örömhírről az influenszer az Instagram-oldalán számolt be egy meseszép kép kíséretében, amelyhez azóta is záporoznak a gratulációk.

Anna gyermeke már a harmadik Exatlonos baba, ugyanis március közepén született meg Gyarmati Panka gyermeke, Szabó-Thomka Hanna pedig szintén nemrég jelentette be, hogy gyermeket vár.