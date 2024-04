Kibukott Kulcsár Edinából a ráismerés: „Én hülye ezt hogy gondoltam?”

Ahogyan azt tegnap is megírtuk, Kulcsár Edina és Csuti közös kislányának, Ninának most ünnepelték a negyedik születésnapját. A kislány mindent megkapott, amiről egy ilyen csöppség álmodozhat: még mindig Jégvarázs-lázban ég, így édesanyja és édesapja születésnapi bulija is ezt a tematikát vette fel. Most azonban Kulcsár Edna megrázó vallomást tett.

Kulcsár Edina szerint nem volt jó döntés / Fotó: Vadnai Szabolcs / Hot Archív

Még alig született meg a kis Amara, Kulcsár Edina ismét állapotos lett. Nagyon rövid idő telt el a két várandóság között, éppen ezért tavaly ezen a napon szintén babát hordott a szíve alatt. Ennek tapasztalatairól mesélt, hogy miképpen vállalta túl magát Nina születésnapján.

Egy évvel ezelőtt nagyon sok, akkor még bölcsis társat hívtunk, meg persze ovis barátokat is Medinek, ráadásul szülők nélkül. Mindent 8 hónapos várandósan. Hát az első 10 percben fogtam a fejem, hogy én hülye ezt hogy gondoltam? Dehát mindent a gyerekek öröméért

- vallotta be Edina.

