Betámadták a TV2 sztárját: "Olyan vagyok, mint egy travi"

Jávori Lili a Next Top Model Hungary műsorának lelkes versenyzője, aki azért lép minden vasárnap a kifutóra a többi lány ellen, és mutatja be heti fotózásainak eredményeit, hogy felfedezze őt a szakma. A TV2 új műsorának szőke szépsége hivatásos táncos, jelenleg is táncművészetet tanul, de mindig is nagy álma volt a modellkedés. Ugyan már szerepelt kifutón, mivel egy másfél évvel ezelőtt a Miss Hungary versenyén első udvarhölgy lett, ami egy nagyon kiemelkedő eredmény.

Jávori Lili, az NTMH modellje fájdalmas vallomást tett Fotó: TV2

Lili már egészen korán megismerkedett a színpaddal

– Hatéves koromban kezdtem el táncolni, gyakorlatilag ebben nőttem fel. A mindennapjaim részét képzi a mozgás. Azt gondolom, hogy a színpadi tapasztalatom az megvan, meg egyszer már voltam kifutón egy szépségversenyen, így nem kezdek el izgulni, ha mások figyelnek, de a modellkedés az teljesen új számomra. Azt mondanám, hogy amatőr modell vagyok – kezdte a Borsnak Lili, a szőke szépség, aki elmondta, sokan gondolhatják a külső kisugárzásából, hogy végtelenül magabiztos, azonban ezt a maszkot sokszor csak egy pajzsként aggatja magára, hogy ne fedje fel sérülékeny lelkét.

– Nem szeretek lehetőséget adni arra, hogy bántsanak, mert több olyan dolog is volt a múltban, amik testképzavart okoztak nekem, és minden ilyen bántás csak az önértékelésemet rontotta – jegyezte meg a versenyző, aki szerint elkerülhetetlen, hogy az embert ne bántsák, csak egy adott pontot túl az ember már magában kezdi el a hibát keresni önkénytelenül.

Jávori Lili megosztotta velünk, mikor mondták rá, hogy transzvesztita - Fotó: TV2

Jávori Lili fájdalmas vallomása

Ugyan az már kiderült, hogy a szőke szépség nagyon érzékeny lélek, de azt is megtudhattuk, hogy nagy sérüléseket okoztak benne az olyan beszólások, melyekben semmi építő nem volt, csak rosszindulat.

– A táncban mindvégig az alakomat szólták le, mindig kövérnek neveztek. Ez volt az egyik nehéz pont, de ezután volt egy rosszabb. A Miss Hungary szépségversenyről kikerült egy közös kép a versenyzőkkel, és a Redditen kép és név nélküli kommentelők azt írták, hogy olyan vagyok, mint egy travi. A legrosszabbul nem is ez esett, hanem az, hogy tényleg egy hús-vér transzvesztitához hasonlítottak, mindezt csak azért, mert a tánc és a sport miatt nagyon sportos a testalkatom és az izomzatom felépítése – jegyezte meg Lili, aki nem hétköznapi élménynek tartotta a szembesülést, hogy versenytársai milyen sértéseket kaptak már eddig.