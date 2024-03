Kitüntették Mága Zoltánt, aki azonnal fantasztikus felajánlást tett

Csák János a nemzeti ünnep alkalmából adta át az elismeréseket. A miniszter összesen 72 állami kitüntetést adott át; a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét 14-en, a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét 34-en, az Érdemes Művész kitüntetést 15-en, a Kiváló Művész elismerést hatan, a Magyarország Babérkoszorúját pedig hárman kapták meg.

– Ahogy Babits Mihály fogalmazott, a magyar kultúra szellemi jelenség, ami lelki úton öröklődik át. A kultúra nemzedékek egymáson átívelő során alakul ki. Az elmúlt 1100 év desztillálta, kik is vagyunk mi, magyarok, kultúránk kötődéseink összessége, identitásunk – hangsúlyozta Csák János.

Csák János a kitüntetéseket Vitályos Eszter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) parlamenti államtitkára és Závogyán Magdolna, a KIM kultúráért felelős államtitkára társaságában nyújtotta át.

Mága Zoltán Magyarország Érdemes Művésze lett

Nem ez az első alkalom, amikor Mága Zoltán komoly kitüntetést kap, ugyanis 2019-ben Liszt Ferenc-díjat adományoztak neki. A hegedűművész Magyarország Érdemes Művésze lett, aminek kapcsán nem csak a háláját fejezte ki, hanem elképesztő bejelentést tett.

Mága Zoltán Magyarország Érdemes Művésze lett (Fotó: MTI)

– Magyarország Érdemes Művészének lenni, nemcsak nagy megtiszteltetés, hanem felelősség is egyben. Hálás vagyok mindazoknak, akik felterjesztettek a díjra, köszönöm a szakmai zsűrinek, valamint zenésztársaimnak és a közönségnek is, hiszen ezt a rangos, művészeti díjat nélkülük nem vehettem volna át. Célom, hogy továbbra is népszerűsítsem szerte a világban a magyar zenei kultúrát és támogassam a bajba jutott embertársainkat hazánkban és határainkon túl egyaránt.