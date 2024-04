Húsz éve nyerte meg Tóth Vera a Megasztárt - exkluzív interjú

Tóth Vera és Oláh Ibolya kézen fogva állak a színpadon, várták az eredményhirdetést. Tilla és Görög Zita műsorvezetők igyekezetek bátorítani a két versenyzőt, de abban a pillanatban ők ketten már semmilyen külső hangot nem halhattak. A fejükben cikáztak a gondolatok, az izgatottságtól szinte bénultan várták, hogy elhangozzon az egyikük neve. Aztán felolvasták az eredményt: Tóth Veráét rejtette a boríték...

Tóth Vera húsz éve nyerte meg a Megasztár versenyét Fotó: Nándorfi Máté/mti

Tóth Vera hosszútávra tervezett

Vera sokszor mesélt már arról interjúkban, hogy mennyire meglepő számára a mai napig, hogy azóta is színpadon lehet, mert bár semmi másra sem vágyik, egy sikeres karriert nem csak elindítani nehéz, de működtetni is. A Megasztár volt számára az indulás, ami pedig azóta történt, az csak is rajta múlott. Tóth Vera a húsz éves évforduló alkalmából így emlékezik vissza a kezdetekre:

„Aznap végleg eldőlt, hogy a sorskerék milyen úton akar forogni, bár tudjuk, ha megnyersz egy tehetségkutatót, még nem jelenti azt, hogy örökre megoldódott az életed, sokan félreértették ezt akkor. Néhányan elhitték, hogy a népszerűség feljogosít mindenféle viselkedésre. Mindig azt gondoltam, hogy amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten. Rózsa Pisti, az első producerem azt mondta, hogy hosszú távra tervezünk, talán még magam sem hittem el, hogy ma is ismernek majd, de a lelkem mélyén tudtam, hogy a Megasztárral nem ért véget a pályafutásom. Érzem, szívből élni, tenni néha fájdalmas, de nincs más út. Ha visszatekintek erre a húsz évre, egynek nagyon örülök: Annak, hogy a minőségi zenélést választottam." - írta Vera.

Nehéz évek

Az énekesnő tehetségét soha nem kérdőjelezte meg senki, de sajnos még így sem úszta meg, hogy a kétezres évek elején komoly bántások kereszttüzébe kerüljön. Verát a testalkata miatt bántották, sokan, sokszor, kíméletlenül. Olyan cikkek jelentek meg róla, hogy "mázsás súlyt cipel az énekesnő", hogy "Tóth Verának az egészsége is veszélybe került a súlya miatt", emellett olyan kommenteket is kapott, melyek már a nyomdafestéket sem tűrik.

A testszégyenítés - bár az énekesnőt kemény fából faragták - súlyos problémákat okozott Vera önértékelésében, voltak olyan évek, amikor azt is megkérdőjelezte, hogy van-e helye a színpadon?

Az énekesnő hét év alatt végül 40 kilótól szabadult meg, az új testében pedig új életet kapott.

A testemet ért kritikák majdnem tönkretették az életem, sokszor volt, hogy azon gondolkodtam, hogy egyáltalán kimenjek a színpadra? Akarnak engem így látni az emberek? Ha az akkori menedzserem nem mondja azt egy-egy fellépésem előtt, hogy: »Vera! Az embereket a hangod érdekli, szép vagy, menj fel és énekelj! Meglátod, szeretni fognak.« akkor ma nem tudom, hogy hol lennék. A mai napig hálás vagyok neki ezért.

– mondta a lapunk megkeresésére Vera.

Szép emlékek

Tóth Verát a Megasztár megnyerésének húsz éves évfordulója alkalmából kerestük meg. Azt kérdeztük tőle, hogy mondjon először öt szót, ami eszébe jut a Megasztárról és az azóta eltelt időről. A híresség így válaszolt:

Minőség, önazonosság, érték, fent-lent, inspiráció.

Természetesen arra is megkértük, hogy mesélje el az olvasóinknak, hogy milyen érzések és gondolatok ébrednek benne, ha eszébe jut a Megasztár.

A történetem egy kőkemény sztori, egy szédítő sebességű hullámvasút, amiről sokszor féltem, hogy leesek, és amire most is bármikor felülnék, ha velem indulna el. Csodálatos évek vannak mögöttem, amit egyfelől annak köszönhetek, hogy a Megasztár alatt érző, értő és gondolkodó emberek vigyáztak rám, ők a zsűritagok, másfelől magamnak is, hiszen bár a tehetség áldás, de mellette elengedhetetlen az alázat, a kitartás, a szorgalom. Én egész életemben szorgalmas voltam.

A tudás érték

Vera ma már befutott és elismert énekes, csendes magánéletet él a kedvesével, Pauli Zoltán gasztro szakemberrel. Nyilvános helyekre keveset jár, hiányolja ugyanis a mára már eltűnt művészklubok hangulatát, sokat koncertezik és sokat tesz azért, hogy a minőségi zenét terjessze a jövő generációinak.