Könnyek, durva kiakadások, ordítozás – a Házasság első látásra balhéi még nem is a legdurvábbak

Petra és Andris párosa a műsor kezdete óta igencsak megosztó. A rajongók hol az egyik, hol a másik fél oldalára állnak, ám a Házasság első látásra keddi adásban már nem csak a házastársak között alakult ki vita.

A Házasság első látásra szereplői gyakran egymásnak mennek (Fotó: TV2)

Andris ugyanis megszerezte Hilda telefonszámát és SMS-ben kezdett flörtbe, majd másnap személyesen is folytatta a nyomulást Laci feleségére. Az indulatok akkor kezdtek elszabadulni, amikor Enikő mindezt elárulta Petrának.

Petra szembesítette is férjét a helyzettel, amit Andris lazán el is ismert:

– Ezt nem tartod ebben a helyzetben ingoványosnak?

– Nem tartom ingoványosnak, mivel nagyon jól tudod, hogy rád hogy tekintek, mint nőre.

– De azt is felvállaltad, hogy neked Hilda egyébként nem az eseted, és lett volna egy heted elmondani, hogy egyébként…

– Nem azt mondtam, hogy nem az esetem.

– De azt mondtad.

A beszélgetés hatására Petránál elszakadt a cérna és dühösen elviharzott, majd a társaság másik felének kérte ki a véleményét. Persze, a helyzetet Hilda sem hagyta szó nélkül, aki azt rótta fel Petrának, hogy korábban hosszú időre elvonult Lacival beszélgetni.

A Házasság első látásra párjainál csak a modellek durvábbak

Hasonló viták gyakran alakulnak ki, ha sok idegen van összezárva egy helyre, főleg, ha ahhoz egy versenyhelyzet is társul. Így van ez a Next Top Model Hungary szereplőinél is. Szépek, tehetségesek, sőt még a napsütötte Tenerifére is elutazhattak, a lányok mégis egyre feszültebbek. A korábbi konfliktusok a mesés utazás során csúcsosodtak ki igazán. A legfőbb problémaforrás a szobabeosztás volt, ugyanis Papp Gabi és Csordás Cintia kerültek egy szobába, ami az előbbinek nagyon nem tetszett.

Végül a konfliktusba a többi versenyző is beszállt, aminek hatására Cintia úgy érezte, mindenki ellene van:

Nem is értettem, miért vagyok ennyire rossz embernek beállítva, hogy senki nem akar velem lenni. Azt érzem, hogy ezekhez a lányokhoz egy levél nyugtató kéne, hogy el bírjam őket viselni.

Bár végül lecsillapodtak a kedélyek, sokan elpártoltak Gabitól, mert úgy érezték, kimutatta a foga fehérjét, így a továbbiakban a rangidős versenyzőnek egyedül kell megbirkóznia a hasonló helyzetekkel.

A Next Top Model Hungary versenyzői gyakran összevesznek (Fotó: Perity Ákos / TV2)

A modellek gyakran megkapják a magukét

Nem csak a Next Top Model Hungary szereplői között forrnak az indulatok, a tavalyi Ázsia Expresszben sem kímélték egymást a versenyzők. Kecskés Enikő és Kafi Rea Milla modellek alkották az egyik versenyzőpárost, akik közül is leginkább Enikő kapta az ívet, amit nem is hagyott szó nélkül.

Sipos F. Tamás fiával versenyzett az Ázsia Expressz tavalyi évadában, ahol egy kihagyott fuvar hatására támadta be Enikőt a zenész:

Az Enci, a tipikus kitartott p*csa típusú nő?! Agyon csapjuk egy péklapáttal!

Amire a szépségkirálynő így reagált:

Szerintem egy rendkívül komplexusos, feltűnési viszketegséges valaki és itt azért zárójelben említeném, hogy a szememben nem férfi az, akit, ha visszautasítok - jelen esetben egy közös fuvart - így nyílvánul meg. Tipikus, sértődött gyerek lelke van. Nem ismerjük egymást, úgyhogy csak sajnálom, hogy másról kell csúnyán beszélni ahhoz, hogy szó legyen róla.

A konlfliktus ezután annyira elfajult, hogy még a forgatás után egy fél évvel későbbi kibeszélő műsorban is folytatták a vitát a TV2 sztárjai.

Vajon az idei évadban mire számíthatunk?

Kecskés Enikő nem hagyta magát (Fotó: TV2)

Sipos F. Tamás semmi a Nagy Ő harcos amazonjaihoz képest

Bár az énekes sem finomkodott az Ázsiában, A Nagy Ő „szerelemre” éhes versenyzői még ennél is durvábbakat vágtak egymás fejéhez, amíg Jákob Zoli szívéért küzdöttek. Az egyik legemlékezetesebb konfliktus Betti körül alakult ki, miután Edina elég kemény kritikával illette az azóta elhíresült Céline Dion produkciót, természetesen az alkalmi előadó háta mögött.

Ez természetesen visszajutott Betti fülébe, aki nem, hogy nem fogadta jól, de ordítva kérte ki magának, hogy Edina Varga Irénhez hasonlította és leparasztozta.

Ha Betti Jákob Zolira is így rákiabált volna, akkor valószínűleg nem ő nyeri az évadot, bár a páros szakításának okait nem tudjuk.

Ordítani a Kőgazdag Fiatalok is tudnak

Dulin Metta, miután A Nagy Ő című műsorban nem nyerte el Árpa Attila szívét, a Kőgazdag Fiatalok című műsorban tűnt fel, ahol egymás után gerjesztette a konfliktusokat. Talán a legnagyobb balhé az volt a millimos csemeték között, amikor Herceg Csabi az egész társaságra kiakadt, miután azok szerelme, Letti névnapi buliján tiszteletlenek voltak.

Ez a veszekedés is Mettától indult, aki azzal verte ki a biztosítékot Csabinál, hogy a szökőkútba szemetelt. Ezután Filip illette durva kritikával az ételeket, majd Szandi szólt be a házigazdának:

Már mindenki azt mondja, hogy Csabi egy wishes PSG Ogli7 .

Csabinál itt szakadt el a cérna és a buli kudarcba fulladt, miután a szereplők magukból kikelve ordítottak egymással. Persze ők sem arról híresek, hogy visszafogják magukat.