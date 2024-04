Házasság első látásra: Andrist durván megalázták

Házasság első látásra - Azt kijelenthetjük, hogy Andris egy megosztó személy a műsorban, főként azért, ahogy feleségével, Petrával viselkedik. Ehhez képest a fekete hajú bombázó jól állja a sarat, végtelenül türelmes a férjével, és a jelek szerint reménykedik abban, hogy ez a házasság sikeres lesz. Ám nem csak a nézőknek van meg a véleménye Andrisról, hanem Enikőnek is, aki férje után most Petra hitvesébe is belekötött.

Házasság első látásra: Enikő nem kímélte Andrist (Fotó: TV2)

Házasság első látásra: Andrist bohócnak nevezték

Enikő Petrának fejtette ki a véleményét arról, mit gondol Andrásról. Nos, talán nem mondunk újat azzal, hogy a szőkeség egy kicsit sem szimpatizál "barátnője" férjével, sőt... Nyomatékosan kijelentette, hogy ha ő lenne a felesége, akkor az első hét után faképnél hagyta volna. Emellett pedig egy kedves jelzőt is ráaggatott a lemezlovasra, aminek valószínűleg Andris nem fog örülni...

Andris egy bohóc ebben a társaságban

– fakadt ki a kamerák előtt Enikő, aki szerint mindenki vicc tárgyaként tekint a férfire.

– Mindenki rajta röhög, de az ő olvasatában ez az alfahím szerep. Én egy hét után azt mondanám, hogy kalap-kabát – tette hozzá a szőke szépség, akinek a saját férje miatt is főhet a feje, hiszen Petivel igencsak mélypontra került a házasságuk. A jelek szerint az sem biztos, hogy egyáltalán férj és feleségként folytatják tovább...

Ha érdekel, mi történik a párosokkal, mindenképp kapcsolj 19:55-kor a TV2-re, hiszen kiderül, mi lesz a párosok sorsa...