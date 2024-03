Mélyről indult a boldogságért a Házasság első látásra szereplője

Oltár elé állt Dávid Petra, a Házasság első látásra szereplője, és hosszú volt az út, mert sok rossz randin van túl, amit egyébként nem is titkol.

Dávid Petra lelkesen mondta ki az igent Kabai Andrásnak. (Fotó: TV2)

– Van egy sorozatom, a TikTok csatornámon, a Miért vagyok még mindig szingli?, ahol elmesélem a rossz Tinder-randijaimat. Erről vagyok híres, hogy én vagyok a nagy szingli – mesélte nevetve.

Dávid Petra fájdalmas múltja

Nem is csoda, hogy nehezen engedi közel magához a férfiakat, hiszen bár voltak korábban jó tapasztalatai is, de el kellett szenvednie a párkapcsolatok sötét oldalát.

Volt bántalmazó kapcsolatom. Nem fizikailag, hanem verbálisan bántottak.

Sajnos bevonzom a nárcisztikus, szociopata férfiakat – mondta el Petra, aki azt is elárulta, hogyan tudta kezelni a megpróbáltatásokat. – Testképzavarom volt, mindig elégedetlen voltam magammal és volt depressziós időszakom is. Pszichológushoz jártam, és terápiában is voltam, hogy megerősítsem magam, mert rendben kell lennem ahhoz, hogy megvédhessem magam. Kell, hogy legyen annyi önbizalmam, hogy ne engedjem magam földbe tiporni.

Szeret szerepelni

Bár a személyes kapcsolatok terén az önbizalmára ráfért a támogatás, az egy másik dolog, hogy megjelenjen a médiában, vagy az interneten. Ezeket a lehetőségeket kifejezetten keresi.

– A magamutogatással nincs problémám, mert amikor 50 kilót fogytam, akkor benne voltam számtalan újságban, meg a tévében is, és a közösségi médiában is rengetegen követnek. Szeretek szerepelni, szeretem magam mutogatni, de ez igazából a felszín.

Vajon Petra számára sikerrel zárul a Házasság első látásra? (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra pszichológusai döbbentették rá az igazságra

Arról, hogy mi van a felszín alatt, megoszlanak a vélemények, hiszen Petrának volt egy elképzelése magáról:

Én egy romantikus, idealista lány vagyok, aki a kapcsolatban engedi, hogy a férfi férfinak érezhesse magát. Egyébként teljesen önálló vagyok, csak azt éreztetem, hogy kicsit megmentésre vágyom. De kifelé nem ezt szoktam mutatni.

És lehet, hogy valóban megmentésre szorul, mert a műsor folyamán olyan visszajelzést kapott a pszichológusoktól, amire nem számított, és nagyon mélyen érintette.

– Azt mondták, hogy annyira keménynek és önállónak akarok tűnni, hogy sokszor elfelejtem, hogy valójában mit érzek, és mi az, amire nekem szükségem van valójában. Csinálom úgy a dolgokat, ahogy szerintem elvárják tőlem, közben elvesztem önmagam. Ez nagyon tanulságos volt, amikor erre rádöbbentettek, majdnem elsírtam magam.

Az interneten megoszlanak a vélemények, milyen is Petra valójában, de soktízezer követő a közösségi médiában nem tévedhet abban, hogy ő egy szerethető lány. A Házasság első látásra segítségével pedig talán felmerült a lehetőség, hogy kitörjön a „nagy szingli” skatulyából.