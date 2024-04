Gáspár Győző politikai karriert épít, megérkezett Brüsszelbe

Gáspár Győzőt sok szerepben láthattuk már az elmúlt évtizedekben, ő volt az első hazai családi-reality megteremtője és főszereplője, a Romantic énekeseként frontember, celebműsorok húzóembere, futball rajongó, műsorvezető, és még sok minden más, amivel jellemzően nagy tömegeknek szolgáltat beszédtémát. Most úgy tűnik, új szerepre készül, ez a tevékenység viszont sokkal komolyabb, mint az összes többi együttvéve: azt beszélik, hogy talán politikai karrierbe kezd.

Gáspár Győző és Bea asszony otthonosan mozognak a kamerák előtt. (Fotó: Polyák Attila)

Tehetség mindenben

Győzike megosztó szereplője a hazai celeb társadalomnak: a fél ország szidja, bármit csinál, a másik fele viszont rajongva követi őt az összes platformon, lesi minden posztját, nagyokat nevet a viccein és elfogadja őt úgy, ahogy van. A két táboron kívül pedig nincs is más, mert olyan emberrel még senki sem találkozott, akinek ne lenne jó vagy rossz véleménye az énekesről. Győzike ugyanis mindenkiből érzelmeket vált ki. Ilyen előélettel nem csoda, hogy 50 éves korára új kihívást keresett magának, amit a jelek szerint meg is talált, a politika területén.

Győzikét mindenben támogatja a felesége, Bea asszony. (Fotó: Knap Zoltán)

Gáspár Győző polgármester lenne

Gáspár Győző a Vaker című YouTube műsorban jelentette be, hogy polgármester szeretne lenni egy Nógrád vármegyei, 500 fős településen. A pontos helyszínt a celeb ugyan még nem árulta el, de biztosak lehetünk benne, hogy hamarosan az is kiderül. A politikai karrierjének építése a hírek szerint szépen halad, talán ennek a folyamatnak a része az is, hogy Győzike a napokban Brüsszelbe látogatott, ahol természetesen megnézte magának az Európai Parlament épületét is, kívülről-belülről. A híresség a látogatásról fotókat is posztolt az Instagram-oldalára, így megtudhattuk, hogy már azt az ülőhelyet is kinézte magának, ahonnan szíve szerint dolgozna.