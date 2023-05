Csocsesz kedvese, Angi: “Eléggé olaszosak vagyunk!”

Csocsesz egy évvel ezelőtt boldogan mesélt arról, hogy újra rátalált a szerelem. Az énekest arról kérdeztük, kedvesével Angival fontosnak tartották-e, hogy megünnepeljék az évfordulójukat.

Angi és Csocsesz egy évvel ezelőtt árulták el, hogy egymásba szerettek Fotó: Bors

Én úgy vagyok vele, hogy minden nap egy ünnep, amit együtt töltünk. Ez olyan giccses volt, hogy mindjárt elfolyik…

– kezdte a Borsnak nevetve a zenész, majd azzal folytatta: nagyon hálásak a sorsnak, amiért egymásra találtak.

Valóban minden reggel örülünk egymásnak. Én reggelente elmondom neki, mekkora szerencséje van velem, ő pedig, hogy milyen nagy szerencsém van vele!

– magyarázta viccelődve, és mint megtudtuk, olyan szoros kötelék alakult ki köztük, hogy ha a teendőik miatt fizikailag nem is, de lélekben egész nap együtt vannak.

– Egyfolytában vagy hívjuk egymás, vagy írunk a másiknak. Ez működik nálunk, a miénk nem egy uncsi történet. Tudom, hogy egy idő után minden sablonos lesz és természetesnek tűnik, de próbálunk vigyázni arra, hogy ne kerüljünk ebbe a mókuskerékbe. Nyugodtan felhívhatod Angit is, mondja el, ő hogy látja! – javasolta Csocsesz, s mivel kíváncsiak voltunk arra, valóban ilyen nagy-e az összhang közöttük, ezt meg is tettük.

Egy húron pendülnek

Az Angival folytatott beszélgetésnek nem volt fültanúja Csocsesz, ezért kedvesének ugyanazokat a kérdéseket tettük fel. A válaszaik szinte szóról-szóra megegyeztek, kétség sem fér hozzá, hogy mennyire összeillő párt alkotnak.

Egyik nap amikor felébredtem, és még azt se tudtam, hol vagyok, csak annyit mondott, hogy: Hát, neked nagyon nagy szerencséd van! Napközben is mindig tudjuk, hogy mit csinál és hol van a másik

– magyarázta Angi, és kiegészítette azzal: a pókeresteken nem szokta zavarni a kedvesét.

Angi és Csocsesz nemrégiben páros edzésbe kezdtek Fotó: Bors

"Nem egy felhőtlen rózsaszín álomban élünk"

Mindenki életében vannak jobb és rosszabb napok, ahogy az énekes mondja ilyenkor egy kis időre békén hagyják-, máskor vigasztalják egymást vagy csak egy poénnal elütik a dolog élét.

– Mindig látszik, hogy mi esne jól neki. Általában nem hagyom, hogy sokáig agyaljon, mondhatom ezt okosan, persze van, hogy engem is felhúznak vagy valami nem új jön össze. Nem egy felhőtlen rózsaszín álomban élünk, nálunk is megvannak a kihívások, de ezeket a dolgokat próbáljuk kivülhagyni. Úgy veszem észre, ezt nagyon jól kezeljük és nem egymáson töltjük ki, ha valami nem úgy össze – magyarázta az énekes, akivel ebben is egyetértett Angi.

Ha valami miatt felhúzom magam, akkor van, hogy puffogok egy sort, ilyen értelemben véve eléggé olaszosak vagyunk, aztán vagy egyetért velem, vagy megnyugtat és gyorsan el is múlik

– magyarázta Csocsesz kedvese, aki ugyanolyan boldog, csilingelő hanggal beszélt a kapcsolatukról, mint a megismerkedésük elején.