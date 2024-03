Hatvanasoké a világ: Détár Enikő, Szulák Andrea és Bochkor Gábor is hatvanéves

Az idén különleges évfordulót ünnepel a magyar szórakoztatóipar, hiszen számos ismert és szeretett sztár tölti be a hatvanadik életévét. Idén hatvanéves Szulák Andrea, Bochkor Gábor és Detár Enikő, akik évtizedeken át szórakoztatták, szórakoztatják és inspirálják rajongóikat.

Détár Enikő úgy fogalmazott: a C-oldalhoz ért. (Fotó: Borsonline)

Détár Enikő: „Ez már a C-oldal”

Détár Enikő február utolsó napjaiban ünnepelte a kerek születésnapot. A csinos, fiatalos színésznő akkor a Mokkában elárulta:

– Ha vicceskedni akarunk, akkor azt mondom, hogy ez már nem a B-oldal, hanem a C. De remélem, hogy lesznek még jó számok. Most azt kéne mondanom, hogy jaj nem érdekes, ez csak egy szám, de azért bevallom, az ötvenedik még nem, de a hatvanadik az már igen... Van munkám, édes gyermekeim, párom, de azért az elmúlt években nagyon sok barátot, kollégát elveszítettem, és ilyenkor elindul az a fajta visszaszámlálás. Az bevésődik. Szeretek élni, szeretnék még élni, szeretnék még fejlődni mindenben.

Détár Enikő titokzatos párjával kettesben ünnepelt, aki idén 50 éves lesz, ami kapcsán nagyszabású bulival ünneplik majd meg magukat.

Szulák Andrea Zanzibáron ünnepelt

Szulák Andrea is februárban érkezett a sokak által vízválasztónak gondolt életkorhoz. Számára ez semmiképp sem jelenti valaminek a lezárását, sőt, a jelek szerint talán még nagyobb kanállal falja majd az életet mint eddig. A születésnapját Zanzibáron ünnepelte, ahonnan fürdőruhás képpel üzent a rajongóknak.

– 60… Csak egy szám… tele van a lelkem hálával és köszönettel. Megünnepeltük – fogalmazott a partról.

Bochkor Gábor régi szerelméért eped

A népszerű rádiós március 25-én tölti be a kerek életkort. Az 50. születésnapját Kubában ünnepelte barátaival. Bochkor hódításai során az évtizedek során olyan nők szerepeltek mint Csisztu Zsuzsa, Dobó Kata, Tornóczky Anita, Osvárt Andrea, Molnár Anikó és Várkonyi Andrea. Az elmúlt években azonban nagyon diszkrét a magánéletét illetően, nemrég annyit azonban elárult: a Disney-mesehős Pocahontas megmozgatta a fantáziáját.

Bezzeg a Pocahontas, na ő tök szexi volt! Ő az egyetlen rajzfilmfigura, akivel lefeküdnék!

– fogalmazott még tavaly szeptemberben.

Bochkor Gábor titkolja a szerelmi életét, nem tudni, szingliként vág-e a hatodik ikszbe. (Fotó: Retro Rádió)

Istenes László futással marad fitt

A Mokka idén 60 éves műsorvezetője legalább tíz évet letagadhatna a korából fiatalos megjelenésének köszönhetően. Alighanem gyermekei – és négy unokája – is fitten tartják, négy utódja közül a legfiatalabb 18 éves, s kutyájára is sokszor gyerekeként tekint. Családja mellett a sport is szerves része az életének, a futás nagy szerelmese.

Hevesi Tamás: gitár és focilabda

A népszerű rocker nyáron lesz 60 éves. Nemcsak Magyarországon futott be zenészként, a világ számos táján járt már, főként utcazenészként: Ausztráliában még egy milliomos menedzser is fel akarta karolni. A zene mellett a futball is aktívan jelen van az életében, edzőként is tevékenykedik.