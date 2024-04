Balázs Andi: Sose féltem segítséget kérni

Minden ember küzd a saját hétköznapi problémáival, szorongásaival, nehézségeivel. Az interneten mégis azt látjuk, hogy másoknak mindenük megvan, és folyamatosan boldogok – ez pedig extra terhet tesz azoknak a vállára, akik nem így élnek. Balázs Andi ezért is érzi azt, hogy fontos megosztania a követőivel, hogy bizony neki is vannak nehéz napjai.

Balázs Andinak is megvannak a maga problémái (Fotó: Forgács Bea)

– Az internet téves képet mutat az embereknek, amikkel elképesztő károkat okozhatnak, legfőképp a fiataloknak. Kötelességemnek érzem azt, hogy azonkívül, hogy jó ügyek mellé állok, vigyázzak a követőim lelkivilágára is. Szeretek néha megnyílni nekik, és leírni, hogy milyen szorongásaim voltak vagy vannak az életemben, és milyen nehézségekkel küzdök. Ezek nem tervezett posztok; ösztönösen érzem, mikor jön el az ideje egy ilyen lelkizésnek – kezdte a hot! magazinnak a színésznő.

Sokan azt gondolják, hogy a te­le­ví­zió­ban szereplő embereknek az egész életük csupa mámor és boldogság, pedig nekünk is megvannak a mindennapi gondjaink. Szerintem butaság azt a képet mutatni, hogy mindig minden szuper: ez kisebbrendűségi komplexust szül. Persze nem kell folyton kiteregetni a szennyest; inkább az őszinteségre kellene törekedni.

A színésznő a követőinek többször számolt már be arról, hogy a szociális szorongás, illetve az igazságtalanság milyen hatással vannak rá, továbbá milyen lelki traumái vannak. Ezzel a követőinek és önmagának is segít.

– Nekem is jó érzés ezeket megosztani, mert hiszem, hogy valakinek segítettem. Jól­esik kiventilálni ezeket a gondokat. Sose féltem segítséget kérni. A párom, Gábor mindig meghallgat, tudom, hogy hozzá bármikor fordulhatok, de ugyanígy számíthatok a családomra és a ba­rá­taim­ra is. Nem dédelgetem magamban ezeket a rossz érzéseket, mert abba előbb-utóbb belebetegednék. Ha nem is lehet megoldani egy problémát, akkor is feloldódom, ha beszélhetek róla – mondta kendőzetlen őszinteséggel Andi.

Emellett a színház is sokat segít; borzasztó jó érzés, hogy negyvenöt éves koromra eljutottam odáig, hogy kizárólag azzal foglalkozom, amit igazán szeretek.

Korán kelő pacsirta lett

A Manna FM első női műsorvezetői csapatát erősíti Andi. A Valódi Nők című rádiós műsorban Pálfi Éva és Argyelán Kriszta társaságában ébreszti a hallgatókat minden reggel.

– Ötkor kelek fel mindennap, ami elsőre nem hangozhat túl jól, mégsem élem meg tehernek. Annyira jólesik, és úgy élvezem az összes adást, hogy egyáltalán nem esik nehezemre ilyen korán felkelni – mondta lelkesen.