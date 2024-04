A reflexológiát választotta Vajna Timi

Vajna Tímea pár nappal ezelőtt landolt Ferihegyen, de máris olyan sok programon vett részt, hogy az ember csak kapkodja a fejét. Az özvegy első útja a betegeskedő nagymamájához vezetett, de volt már barátnőkkel vacsorázni, buliban, és sétálni is a belvárosban... Sőt! Ellátogatott egy olyan egészségközpontba is, amelynek a régi nevét bizony igen sokan ismerhetik. A Vargha Metodikáról van szó, mely vállalkozás neve sajnos Bajor Imre halálával kapcsolatban kapott széles (nem túl pozitív elbírálású) ismertséget 2014 környékén.

Vajna Timi rengeteg programon vett részt, amióta hazajött.(Fotó: hot! magazin)

Nem is doktor...

A reflexológia ősi gyógymód, a hatékonyságáról leírások milliói születtek már a történelem során. Magyarországon is működik több ezer olyan vállalkozás, amelyik ezzel a természetgyógyászati tevékenységkörrel rendelkezik, mégis csak egy van közülük, amelyikről 2014-2015 környékén számos újságcikk született. Ez az úgynevezett Vargha metodika. A talpmasszázzsal gyógyító céggel akkor merültek fel a problémák, amikor a névadó beszállt az akkor már nyilvánvalóan haldokló Bajor Imre színművész "gyógyításába". Ciánnal... A sajtónyilvánosságot kapott szereplése azonnal kiverte a biztosítékot a természetgyógyászok között, akik kóklernek tartották, és követelték, hogy távozzon a szakmából is. Vargha természetesen nem hagyta magát, elindult az oda-vissza üzengetés a szakmán belül, végül a Gazdasági Versenyhivatal figyelmét is felébresztette az ügy és vizsgálódni kezdtek és találtak is elég hibát, így az akkori legmagasabb kiszabható büntetéssel szankcionáltak. Időközben az is kiderült, hogy Vargha Zoltán jogtalanul használja a neve előtt a "dr" jelzőt, mivel sem doktori fokozata, sem diplomája sincs.

Az elmúlt tíz évben Vargha igyekezett távoltartani magát a közszerepléstől, de a hírek szerint még ma is kezel betegeket, remélhetőleg őket már nem ciánnal...

"dr" Vargha Zoltán (Fotó: Bors)

Vajna Timi Vargha fiaihoz jár

Andy Vajna özvegye csütörtökön posztolt egy fotót arról, hogy Budapesten ellátogatott egy olyan helyre, ahol mindig jól érzi magát, és ahol segítenek neki a gyógyulásban. A szóban forgó egészségközpontot, Vargha Zsolt Sebastian és Vargha Attila Róbert vezetnek, vagyis Vargha Zoltán fiai. A modernizált gyógyközpont „egyedi, továbbfejlesztett, reflexológián alapuló, komplex terápiát" hirdetnek, „mely a talpon és lábfejen lévő idegleképeződési pontok manuális, ismétlődő, meghatározott módon történő ingerlésével ér el maradandó változást a szervezetben."