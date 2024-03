Jön a baba! Derült égből villantott pocakos fotót a botrányos társkereső sztárja

Turi Xénia először egy botrányos párkereső műsorban tűnt fel, majd többek között DJ-ként és vállalkozóként is tevékenykedett. De legutóbb annak kapcsán írtunk róla, hogy a rajongói aggódni kezdtek érte, mert úgy látták, eltűntek Nia közösségi oldalai.

Turi Xénia rajongói aggódtak kedvencükért Fotó: Instagram

Szerencsére úgy tűnik, minden a legnagyobb rendben van vele, és újabb botrány helyett a boldogságát osztotta meg egy Instagram-posztban a terhességével kapcsolatban. Sőt, a celeb egy 24 óráig elérhető Instagram-történetében még egy vicces, 4 évvel ezelőtti fotót is közzétett, amin még csak egy párnával kitömött ruhában imitálta a terhességet, és így zavarta össze a követőit. Ezek szerint Xénia nagy vágya lehetett már egy kisbaba, ami úgy látszik, most teljesült is.

Nia Instagramján jelentette be a terhességet Fotó: Instagram

Bár az apukáról még egyelőre semmit nem tudunk, az biztos, hogy a baba neme hamarosan kiderül. A valóságshow-sztár azt is elárulta, hogy egy klinikán járt, ahol 3 borítékban meg is kapta a baba nemét, hogy átadhassa a szolgáltatóknak, akik valószínűleg a babaváró bulira fognak szállítani. Így egyelőre nem csak a követők, de Xénia és a családja előtt is titok a születendő kicsi neme.

Turi Xénia nagyon megváltozott

Bár a terhesség pontos részletei még nem derültek ki, de elképzelhető, hogy ezért változott meg feltűnően a sztár arca az elmúlt időben, ami a rajongóknak már decemberben szemet szúrt. A bántó kommentekre akkor Xénia is reagált:

„Biztos az elmúlt hónapok. Én szerencsére már a kisimulást látom magamon. És ami talán a legfontosabb, hogy jól érzem magam a bőrömben. Hatalmas boldogsággal várom az ünnepet a családdal.”

Lehet, hogy már akkor is a születendő kisbabájára utalt?