Lebukott: Roppant kínos levelezés került elő Meggyes Dávid múltjából

A hetek, hónapok telnek-múlnak, frontok jönnek-mennek, ám egy dolog állandó: Meggyes Dávid igencsak változatos magánélete lázban tartja a közvéleményt és az internet népét.

Előkerült egy üzenetváltás Meggyes Dávid múltjából. (Fotó: TV2)

Ami eddig tudható, hogy az üzletember és a Dancing with the Stars profi táncosnője, Stana Alexandra szakítottak, pedig korábban úgy tűnt, az ő szerelmük mindent legyőz. Őrületes szerelemmel vágtak bele közös életükbe, és legutóbb a nyáron forgatott Párharcban is tökéletes harmóniában küzdöttek, ahol nagyon kevesen múlt, hogy nem ők lettek a győztesek.

Ám a műsorban való szereplés is kevés volt ahhoz, hogy megmentsék a kapcsolatukat, már külön is költöztek, igaz, nem túlzottan messze egymástól, hiszen Alexandra az édesanyjához ment, aki csak pár utcára lakik Meggyes Dáviddal egykor közös otthonuktól.

Dávidot egy rejtélyes, szőke nővel kapták lencsevégre

Bár minden szakítás fájdalmas, úgy tűnik, Meggyes Dávid már mással vigasztalódik. A Reddit nevű közösségi oldalra legalábbis felkerült egy leleplező fotó. A képen Dávid egy szőke hölggyel látható intim közelségben. Mint kiderült, mindez a székesfehérvári karácsonyi vásáron történt, s az „ismeretlen” szőke hölgy nem is ismeretlen: elismert sportoló, akiről azt is tudni, hogy egy nagy biztosítási cég tanácsadója. Ez közös pont lehet Dáviddal, aki maga is biztosítási ügynökként tevékenykedik – igaz, egy konkurens cégnél. A kommentszekció valósággal felrobbant a kép láttán, egyesek azt is tudni vélték, hogy Meggyes már akkor is írogatott más nőknek, amikor még együtt volt Alexandrával.

Nos, amennyiben ez igaz, úgy elmondhatjuk, hogy a történelem ismétli önmagát, vagy akár azt is, hogy kutyából nem lesz szalonna.

Kitálalt az RTL bombázója

Kevesebb mint két évvel ezelőtt, közvetlenül azután, hogy Meggyes Dávid a táncosnő miatt elhagyta Horváth Grétát, a semmiből felbukkant az RTL-en futó Love Island bombázója, Turi Xénia, aki közkinccsé tette, milyen üzeneteket küldött neki a vágytól fűtött biztosítási ügynök, miközben otthon Horváth Gréta várta őt. A fiatal lány az üzenetváltásban hamar rövidre zárta az illetlen közeledést és alaposan ki is osztotta a nyilvánvalóan hűtlenségre készülő Meggyes Dávidot.

Turi Xénia kitálalt Meggyes Dávidról. (Fotó: Instagram)

A Love Island egykori sztárja bejegyzésében azt írja, hogy korábban olyan üzeneteket is kapott Dávidtól, amelyben leírta, hogy házasságot fogadott és nem vakságot, ám Xénia véleménye szerint, ha nem állsz meg a bámészkodásnál, hanem irkálsz és félrelépsz, az már egy teljesen más szint, gusztustalan dolognak titulálta.