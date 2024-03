Új életet kezdett botrányai után felszívódott reality celebnő?

Turi Xénia, a kritikán aluli párkereső reality műsorból megismert Nia előző év végén felrobbantotta az internetet azok után, hogy az emberek szerint a felismerhetetlenségig megváltozott, és a szó igencsak negatív értelmében. Azóta sok életjelet nem adott magáról, sőt priváttá is tette a közösségi-oldalainak nagy részét, ugyanis nem tudta elviselni azt, amiket írtak róla a kommentelők. A minap azonban még érdekesebb részlet látott napvilágot! Ugyanis egy rajongó, aki kereste Nia Instagram-oldalát megkongatta a vészharangot, hogy a sokak által kritizált celebnő saját felületei telesen eltűntek.

Turi Xénia felszívódott a rajongók szerint. (Fotó: Instagram)

Turi Xénia eltűnt?

Egy rajongó tette fel a nagy kérdést minap Redditen, hogy mi lehet vajon a párkereső reality sztárral, ugyanis nem találja sehol sem őt az interneten. Egészen meglepetten posztolta ki a kérdését:

– Turi Xéniáról tudtok valamit? Hogy alakul az élete? Nem látom Instán, valószínűleg letörölte magát – írta ki a sztárokkal foglalkozó csoportba érdeklődően egy rajongó, aki úgy véli, akár a celeb besokallhatott a sok bántástól és akár még új életet is kezdhetett korábbi botrányai óta.

Turi Xénia rajongója ezt jól benézte! (Fotó: Instagram)

Ezt jól benézte!

Rengeteg reakció érkezett a posztra, sőt kiderült, a történet inkább vicces, mintsem egy drasztikus eltűnéses sztori. A kommentekből gyorsan kiderült, nem Xénia tűnt el, hanem a poszt kreálóját tiltotta le nagy valószínűséggel azért, mert olyan dolgot írhatott neki, ami épp nem tetszett a reality szereplőnek:

– Nem törölte magát, most is fent van. Valószínűleg téged törölhetett, azért nem látod. Nem nagyon követem én sem az életét, de annyit tudok, hogy újra együtt van az ex-pasijával – írta válaszul egy ismeretlen kommentelő, akit bizony a celeb nem tiltott le, így láthatja az összes posztját. Vajon Xénai teljesen megelégelte a kéretlen reakciókat, amik érték őt a botrányok során? Ez nem lenne meglepő, ugyanis korábban is hírhedt volt már arról, hogy előszeretettel csitítja el a negatív hangú reakciókat.