„Géza bátyám, Isten Veled!” – az egész országot megrázta a színművész halála

Ahogy arról a Bors beszámolt, 85 éves korában elhunyt a Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas és kétszeres Jászai Mari-díjas színész-rendező, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, Tordy Géza.

Tordy Géza május elsején lett volna 86 éves Fotó: Szabolcs László

Tordy Géza halála a művészvilágot is megrázta

A hírt a színész családja jelentette be. Tordy Géza május 1-jén lett volna 86 éves. A Nemzeti Színház közleménye szerint a temetéséről később történik intézkedés. A színészóriást nemcsak a nézők, hanem pályatársai is tisztelték és szerették. Mindenkit váratlanul ért a szomorú hír, hogy a művész váratlanul elhunyt. Eszenyi Enikő, Ernyey Béla, Németh Kristóf, Kembe Sorel és Rónai Egon megható gondolatokkal emlékeznek egykori kollégájuktól, barátjuktól.

A színészóriás halálhírét a családja jelentette be Fotó: MTI/Soós Lajos

Eszenyi Enikő: „Végtelenül szomorú vagyok”

Eszenyi Enikő Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő, színházi rendező, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja Facebook-oldalán, néhány közös fotó kíséretében fogalmazta meg érzéseit a színművész halálával kapcsán.

„Drága Tordy Géza! Végtelenül szomorú vagyok, hisz nagyon-nagyon szerettelek. Partnered lehettem a Fekvőtámaszban, a lányod és bohócod a Lear királyban. Soha nem feledem a Vágy villamosát, hisz olyan csodálatosan rendezted meg!"

Köszönöm, hisz az egyik legfontosabbat adtad nekem. És Te, milyen elképesztően játszottál a Sok hűhóban… is! Istenem.

"Minden mondatod itt cseng a fülemben… Micsoda áradó energia, milyen zengő orgánum, milyen férfias tartás. És a gesztusaid… mindenben erő és akarat és szellem! Az egyik legnagyobb férfi színésztől búcsúzom, akit rajongva szerettem. Nehéz a szívem… Isten Veled drága Tordy Géza” – búcsúzott a színésznő kollégájától.

Németh Kristóf: „Géza bátyám, Isten Veled!”

Németh Kristóf színművészt is szomorúsággal tölti el, hogy elhunyt Tordy Géza.

„Géza bátyám, Isten Veled!🖤 (Tordy Géza 1938-2024 A Nemzet Színésze, Kossuth-díjas és kétszeres Jászai Mari-díjas színművész, rendező, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja 85 éves volt.)" – olvasható a Fórum Színház igazgatójának Facebook-oldalán.

Rónai Egon: „Nem sok hozzá hasonló van”

Rónai Egon néhány közös emléket idézett fel. Több alkalommal volt alkalma interjút készíteni a színművésszel, és nem utolsósorban számos darabban látta Tordy Géza óriási alakításait színpadon.

„Elhunyt Tordy Géza. A fiatalabbak már nem láthatták színpadon, onnan régóta visszalépett. Nekik talán és nekünk biztosan a Kőszívű ember fiainak vagy a 80 huszárnak a főszereplője. Pedig micsoda szerepeket játszott a Vígben, a Madáchban, Veszprémben!"

A szakmában a hozzá hasonlókra mondják: bölény! De nem sok hozzá hasonló van.

„Egy 2012-es Húzóssal emlékszem rá most, megosztom Önökkel, nem is hosszú. Emlékszem, panaszkodott a felvétel után, hogy mindig kialvatlan, hogy komoly alvásproblémái vannak. Kérdezte, nem látszott-e? Megnyugtattam. De most örökre elaludt a Nemzet színésze, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Ég veled, Géza!” – olvasható az ATV műsorvezetőjének Facebook-oldalán.

Kembe Sorel

Kembe Sorel is egy közös fotóval búcsúzott a színészóriástól, akivel sokat volt lehetősége együtt dolgozni.

„Mennyit nevettünk… Nyugodj békében drága Géza!” – írta Sorel.