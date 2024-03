Micsoda összhang: Volt férjével perdült táncra Stana Alexandra – Fotó

Stana Alexandra magánéletéről nem lehet túl sokat tudni, mióta tavaly decemberben szakított az üzletember Meggyes Dáviddal. A pár két év együttlét után hozta meg ezt a döntést, a táncosnő pedig saját podcast műsorában el is árulta, hogy mi játszhatott közre a döntésük meghozatalában.

Stana Alexandra jóban van a volt férjével / Fotó: Markovics Gábor

Két nagyon távoli világból vagyunk mi ketten. Teljesen más habitusúak... azaz nem mindenben más habitusúak, de az egyikünk a realitás a másik a művészvilág. Hogy fér össze a kettő? Még azt is mondanám, hogy szabadidőnkben sem feltétlenül a teljesen hasonló dolgokat szeretjük. Ő másfajta filmeket szeret, én másfajtákat. Én van, hogy nagyon jövős-menős vagyok, ő nem annyira. Ő focit néz, én táncot nézek. Úgyhogy nagyon sok különbözőségünk van...

– árulta el akkor a Dancing with the Stars profi táncosnője.

Azt sokan tudják Szandiról, hogy korábban a kollégája, a szintén táncos Köcse György barátnője volt, sőt, össze is kötötték az életüket. Még csak öt hónapja voltak házasok, amikor bombaként robbant a hír: Stana Alexandra és Köcse György válik. A Dancing with the Stars profi táncosai hosszú évekig alkottak egy párt, érthető, hogy a szakítás után az exférj nem akart itthon maradni, Amerikában dolgozott egy luxushajón, Stana pedig Meggyes Dávid kedvese lett.

Stana Alexandra a volt férjével táncolt

Ennek fényében meglepő, hogy a hétvégén Szandi és Gyuri együtt táncoltak egy rendezvényen, és bármi is történt velük a múltban, a videók tanúsága alapján irigylésre méltó volt köztük az összhang. Szandi még azt is fontosnak tartotta, hogy az önfeledt táncról készült videókban megjelölje a volt férjét.

Stana Alexandra táncra perdült a volt férjével / Fotó: Instagram

Bár azt nem lehet tudni, hogy pontosan milyen a viszony a két táncos között, a rajongók még azt is el tudnák képzelni, hogy újra elmélyüljön a korábbi szerelmesek kapcsolata és esetleg felmelegítsék azt a bizonyos káposztát. Ám könnyen lehet, hogy szimplán csak jóban maradtak a válás ellenére, és intelligensen tudták kezelni a kialakult helyzetet.