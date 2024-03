Nem kér a saját életrajzi filmjéből a bőrrákkal diagnosztizált világsztár, ez az indoka

Amerika legismertebb fitneszguruja Richard Simmons, aki hosszú évekig nagy mosollyal az arcán hozta meg az emberek kedvét a mozgáshoz, egészséges életmódhoz. Egy igazi ikonról van szó, aki 2014-ben hátat fordított a nyilvánosságnak és azóta privát életet él – most mégis megosztott egy aggasztó dolgot magáról.

Haldoklom

– írta Richard Simmons, aki bejelentette, hogy bőrrákban szenved.

A világsztár egy furcsa kinövést vett észre az egyik szemhéján, ezért elment az orvoshoz. A vizsgálatok kimutatták, hogy kezelhető bőrrákról van szó, szinte azonnal elkezdték a kezelést, hogy ne legyen komolyabb baja Richard Simmonsnak, akit rengetegen imádnak Amerikában – nem csoda, hogy sokakat szíven ütött a kiírása.

Amikor Richard Simmons meglátta, hogy milyen sok aggódó üzenetet kap, rögtön kiírta, hogy nem haldoklik, rosszul fogalmazta meg a dolgot, csupán arra akart célozni, hogy milyen értékes az élet – valószínűleg ezzel akarta megnyugtatni a követőit, hiszen számára nagyon fontos a pozitivitás és a boldogság, éppen ezért azt is megosztotta, hogy elvileg eltávolították a rákos sejteket.

Richard Simmons arra figyelmeztette az embereket, hogy ha valami furcsaságot találnak a testükön, akkor minél hamarabb forduljanak orvoshoz, hogy még időben lehessen kezelni az esetleges bajt.

Richard Simmons akkora figura Amerikában, hogy jelenleg is dolgoznak az életrajzi filmjén, és már a főszereplőt is megtalálták az ismert komikus, Pauly Shore személyében, aki egy rövidfilmben már bizonyította, hogy tökéletesen tudja hozni a fitneszgurut – egyetlen bökkenő, hogy a világsztár nem egyezett bele abba, hogy filmet készítsenek az életéből, mivel ő csak nyugodt, csendes életet szeretne élni, így nem támogatja a kezdeményezést, akármennyire is imádták a rajongók Pauly Shore rövidfilmjét.