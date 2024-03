Nem rejtőzködik többé: Katalin hercegné újra munkába állt

A Kensington-palota csütörtökön jelentette be, hogy Katalin hercegné néhány hónapos kihagyás után újra munkába állt otthonából. A kényszerű "home office" során a lábadozó hercegné egy eszköz fejlesztésében és felügyelésében segít, amely egy babamegfigyelő masina. A gépet arra fogják a jövőben használni, hogy segítsék a kisbabák szociális és érzelmi fejlődését. Az ötlet magától a hercegnétől ered, ugyanis látott egy ilyen találmányt Dániában, és azonnal Angliában is szerette volt megvalósítani, ezért a Princess Royal Foundation for Early Childhood Központtal karöltve tervezik a gép elkészítését.

Fellélegezhetnek az alattvalók: Katalin hercegné több hónap kihagyás után újra munkába állt Fotó: AFP

A Metro magazin számolt be róla, hogy egyelőre pozitív eredményekkel záródtak az eszköz eddigi eredményei. A palota közleménye szerint pedig a "hercegnét a folyamat során folyamatosan tájékoztatták róla, hogy hogy alakulnak a vizsgálatok". A mai naptól kezdve pedig olyan jó állapotban van már Katalin, hogy a virtuális téren keresztül maga is részt fog venni a fejlesztésben és tesztelésben.