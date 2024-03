Édesanyja nyomdokaiba lép Radics Gigi kislánya?

Már gyerekkorában arra vágyott Radics Gigi, hogy énekesnő lehessen. Ezt az álmot – mint tudjuk –, sikerült is valóra váltania. Csodálatos hangját ráadásul nemcsak az hazai közönség zárta a szívébe, hanem külföldön is elképesztő sikereket ért el.

Radics Gigi édesapja mindig is támogatta az énekesnőt (Fotó: Archív)

Gigi a mai napig hálás a szüleinek azért, hogy hittek benne, támogatták, és kísérték azon az úton, ami az álmai valóra válásához vezetett. Úgy véli, enélkül kevés a valószínűsége annak, hogy ott tartana a karrierje, ahol most.

Radics Gigi kislánya már most sokat énekel

Az édesanya pontosan ugyanígy gondolkodik kislányával, Bellával kapcsolatban is. Bella októberben ünnepelte a harmadik születésnapját, az viszont már most is érezhető, hogy nem esett messze az a bizonyos alma a fájától, már ami az éneklést illeti. Persze, az még koránt sem biztos, hogy az édesanyjához hasonlóan, ő is ezen az úton indul majd el, de ha mégis így lesz, Gigi olyan erős támogatást nyújt majd, mint amilyet annak idején ő is kapott a szüleitől.

Biztos furcsa lenne először

– mosolygott Gigi. – Egyébként már most sokat énekel, és megvan a jó hallása is a zenéhez. Ez már ilyen kicsi korban kiderül. De hogy az ő vágya is az lesz-e, mint nekem, hogy énekesnő szeretne lenni, az majd kiderül – gondolkodott el az édesanya, majd hozzátette:

– Az viszont biztos, hogy bármit is szeretne majd tanulni, és bármiben is szeretné fejleszteni magát, támogatni fogom, mert én sem tartanék itt, ha nem ugyanezt tették volna velem a szüleim – jelentette ki határozottan.