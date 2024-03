Radics Gigi: Amikor kell, majd betoppan az életembe a szerelem

Pihenéssel indult Radics Gigi éve, ugyanis túlesett egy nőgyógyászati műtéten, endometriózisa volt. Leginkább a pörgéshez szokott hozzá, mégis sikerült kipihennie magát.

Radics Gigi kemény időszakon van túl - Fotó: Nanasi Pal

– Kicsit nehéz hirtelen kötelezően pihenni egy olyan embernek, akinek az év 365 napján pörögnie kell. De mondhatom, ahogy éppen elég lett a borús, vírusos téli időszakból, úgy a pihenésből is elég: jöhetnek az új kihívások, a színpad, a jó idő, a nyár! Várom már, hogy újra zenéljünk a zenekarommal. Szerencsére tele a koncertnaptár, sok fellépés vár rám idén is, és ennek nagyon örülök. Most először is szeretném újra visszaszerezni az állóképességemet, visszatérni az edzéshez, a stúdióba, és újra azon a hőfokon égni, ahogyan én a legjobban érzem magam – kezdte a sztár a hot! magazinnak.

Visszatér az edzőterembe - Fotó: Vadnai Szabolcs

„Bella nagyon hasonlít rám, sokszor félelmetesen”

Gigi úgy érzi, semmi sem változott egyedülálló édesanyaként, bár saját bevallása szerint nem szereti ezeket a címkéket. A kislánya, Bella bearanyozza minden egyes napját.

– Ugyanúgy ketten neveljük a lányomat az édesapjával, ugyanúgy körülöttem vannak a szeretteim, és támogatnak. Bella egyenesen rajong a legjobb barátomért, édesanyámat, édesapámat imádja, a testvérem humorát már utánozza is, szóval nekem nincs okom panaszra. Tényleg nem kívánhatnék ennél többet: mindenem megvan.

Aztán amikor kell, majd betoppan az életembe a szerelem is. Nem hajtom ezt egyáltalán, nekem most pont jó így, de azért hiszem, hogy egyszer eljön az a férfi, akire szükségem van, ha nyitott leszek lelkileg is erre

– mondta, majd elárulta, milyennek látja a kislányát. – Nagyon hasonlít rám, sokszor félelmetesen. Az akaratossága, a céltudatossága én vagyok egy az egyben. Őt nem lehet öltöztetni, azt vesz fel, amit akar, olyan színt hord, amit ő választ, és természetesen mesét is ő kér magának. Jelenleg a hercegnős korszaknál tartunk. Ugyanakkor alázatos és kedves is, nagyon odaadó, szeret szeretni, és nincs benne semmi irigység. Szerintem mindkettőnktől a legjobbat örökölte, az édesapjától a kézügyességét biztosan, mert a kedvenc elfoglaltsága már most a rajzolás, a színezés, a gyurmázás, a szlájmkészítés és minden, ami kézműves, de már számolni is tud, 10-ig simán megszámol bármit – ecsetelte a büszke édesanya.

A saját elvárásainak szeretne megfelelni Radics Gigi

Az előadó tehát nem erőlteti a párkeresést, de más társadalmi elvárásoknak sem szeretne megfelelni, hiszen ismert emberként szinte lehetetlen egyszerre boldogan élni és mindenkinek a kedvére tenni.

– Csak a saját elvárásaimnak szeretnék megfelelni, illetve a lányomnak szeretnék a lehető legjobb édesanyja lenni. A társadalmi elvárásokkal nem igazán foglalkozom, ahogy mások életéről sem ítélkezem soha. Hiszek abban, hogy az a legboldogabb út, ha a saját értékrendünk szerint pozitívan élünk, és azoknak a véleményére adunk, akik igazán számítanak a mindennapokban. Ha ismert emberként folyton azzal foglalkoznék, hogy mit várnak el tőlem az emberek – és legfőképpen a közösségimédia-felületeken a kommentelők –, akkor már sosem lehetnék boldog. Márpedig én boldog ember vagyok, éppen azért, mert pontosan úgy élek, ahogyan én szeretnék, úgy és annyit mutatok magamból, ahogyan azt én szeretném – szögezte le.

A friss hot! magazinban további érdekes sztártörténeteket olvashat - Fotó: hot! magazin