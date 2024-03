Péter Szabó Szilvia: Élveztem a kényszerpihenőt!

Néha hajlamosak vagyunk nem figyelni önmagunkra. Péter Szabó Szilvia térdei egyébként is kopásra hajlamosak, de amikor már nem bírt leguggolni, érezte: nagy a baj!

Péter Szabó Szilvia már jobban van - Fotó: ARCHÍV

– Azt vettem észre, hogy egyre jobban fáj, feszül, és ez sokszor problémát jelentett a színpadon. A bal térdemet sok évvel ezelőtt megműtötték, most a jobbat kellett operálni novemberben. Még nem százszázalékos, nem tudom rendesen kinyújtani, de bízom benne, hogy nemsokára teljesen rendbe jön. Azt mondta az orvos: úgy kell elképzelni, mint amikor az ajtó alá szorul egy kavics, és folyamatosan karcolja a padlót. Ugyanez történt a térdemben: levált egy porcdarab, és a mozgásnál folyamatosan karcolta, majd szétszakította a porcot – kezdte az énekesnő a hot! magazinnak.

Szilvinek sokat segített a szerelme - Fotó: ARCHÍV

Péter Szabó Szilvia jobban odafigyel magára

Az operáció után Szilvinek pihenésre, gyógytornára és injekciókra volt szüksége, ám a passzívabb időszak lelki gyógyulást is hozott.

– Őszinte leszek, kicsit élveztem a kényszerpihenőt, pedig a fellépések miatt gyorsan helyre kellett jönnöm. Egy kicsit lelassultam, és felismertem: szükségem van arra, hogy jobban szeressem magam, és jobban vigyázzak magamra, mint előtte.

Az az igazság, hogy „sztahanovista” vagyok és betegesen maximalista; ezen a hozzáállásomon tudtam változtatni, jó értelemben.

Hiszen én sem vagyok sebezhetetlen: nem jó, ha kizsákmányolom magam. Elkezdtem kick-boxolni, amit imádok! Teljesen átmozgat, nagyon jó stresszlevezető, és közben a térdem sem fáj!

Minél aktívabb valaki, annál szokatlanabb számára, ha kiszolgálják. A lábadozás napjaiban a párja és a hétéves kislánya is mindenben segítségére voltak az édesanyának.

– Mindketten nagyon cukik voltak! Úgy éreztem magam, mintha szállodában laknék. Gyuri egyébként is mindenben segít, az együttesben és otthon is, ő a támaszom. Emma is kérés nélkül sürgött-forgott körülöttem, még szendvicset is készített. Azt mondta, hogy most ő az én kis „ápolónőm".

Vadonatúj show Szinte még véget sem ért a nagy sikerű turné, az énekesnő már a nyárra készül. Július 27-én vadonatúj show-val jelentkezik a NOX a Budapest Parkban.