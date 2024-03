"Ezt nem hiszem el" - összeomlottak a zenészek, meghalt a legenda

Szomorú hírrel kell most megbirkózniuk a zenét kedvelő embereknek. Most tették ugyanis hivatalossá, hogy elhunyt a csodálatos Steely Dan híres billentyűse, Jim Beard. A billentyűzésen kívül zeneszerzőként is működött, és a legkiválóbb művészek méltatták. Mindössze 63 évesen adta vissza a lelkét az Úrnak, a közlemények szerint egy hirtelen jött betegség okozta a halálát. New Yorkban hajtotta örök álomra a fejét, azóta pedig nagyon sok zenész írt megható sorokat, amelyekben méltatják zenei tehetségét, és kifejezik, hogy a szakma már nem lesz ugyanolyan nélküle.