Óriási a boldogság: megszületett a TV2 sztárjának első gyermeke – fotó!

Szologhjan Edgar a Sztárban Sztár leszek! negyedik évadának egyik nagy felfedezettje, aki már a tehetségkutató műsor során beavatott minket az örömhírbe, hogy szeretett kedvesével első gyermeküket várják. Az énekes korábban bevallotta nekünk, igazán hosszú és nehéz évet tudhat maga mögött, de sokat dolgozik és készül az apaságra. Eljött a szerelmes pár számára a nagy nap, ugyanis az énekes ma reggel osztotta meg a képet 24 órán át elérhető Instagram-történetében, hogy már a kórháznál van.

Ma már van programja

Az örmény származású énekes már többször is ecsetelte, hogy felelősségteljes és jó apuka akar lenni, azonban párjával nem fognak befordulni, szülőként is fiatalosak akarnak maradni. Edgar pedig mostantól biztosan sok időt fog szánni kisbabájára, ezt az általa megosztott kép is bizonyítja:

A naptáram szerint ma már van programom

— jegyezte meg viccesen Edgar, aki a naptárát mutatja a gyermekének születésének eseményével, amelyről kiderült, a pár már reggel fél hét óta a kórháznál vannak.

Nagy nap ez a fiatal apának, aki bizony szerelmét végigkíséri az egész folyamaton. Edgar a gyermek érkezése előtti utolsó szelfit is megosztotta magáról, majd egyenesen a szülőszobából is kirakott még egy utolsó képet. Azóta a kis Elina már a világra is jött.

Utolsó selfiem a gyerek előtt. Szevasztok

— írta Edgar látszólag a kórházból, aki azóta még egy képet posztolt zsilipruhában, amit szüléskor az apáknak adnak, hogy bemehessenek a szülőszobába.

Azóta pedig már az első fotót is megosztotta a kislányával, persze ügyelve arra, hogy az arcát ne mutassa meg, így a kis Elina kapott egy vicces maszkot. Még a maszk ellenére is jól látszik, hogy az énekes mennyire boldog, hogy apa lett.

