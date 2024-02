Műsorvezetőnek áll a TV2 énekes sztárja

Műsorvezetői szerepre készül Szologjan Edgar. A TV2 tehetségkutatójának döntőse ugyanis egy influenszerekkel foglalkozó cég TikTok-csatornájának lesz a házigazdája.

Szologjan Edgar az éneklés mellett a műsorvezetésbe is belekóstol (Fotó: VT)

– Megkeresett a cég, hogy szeretnék, ha én vinném az egyik közösségi média felületüket. Bementem velük személyesen tárgyalni és pár találkozást követően eldöntöttük, hogy belecsapunk a lecsóba.

Nem hezitáltam sokáig a döntésemben.

Nyilván átgondoltam, de nagyon barátságosak és megértőek voltak, és könnyen együtt tudtunk működni. Úgy érzem, nagyon jó helyen vagyok és ők is jól jártak velem – mesélte nevetve Edgar.

Szologjan Edgar már készül az apaságra

Az örmény fiú mindig is fontosnak tartotta, hogy több lábon álljon, hiszen a biztos megélhetés számára is fontos, ezt pedig szeretné biztosítani a leendő családjának is.

Edgar már javában készül az apai szerepre (Fotó: Instagram)

– Nem teljes állásban foglalkozom ezzel.

Mindig is próbáltam több lábon állni.

Tudom azt is, hogy nem szabad egyszerre sok mindennel foglalkozni, mert besokallhat az ember, de igyekszem helyén kezelni mindent, pláne, hogy hamarosan apuka leszek. Kicsit felgyorsult az életem a műsor óta, fejben és lélekben is készülök az apaszerepre – mondta a leendő édesapa.

Aranytorkú énekesként ismertük meg, a zenélést pedig a Sztárban Sztár leszek! végével sem szeretné abbahagyni, hiszen rengeteg lehetőséget kapott a műsor által, amit szeretne kamatoztatni.

– Mindenképpen szeretnék még énekelni.

Van most több különböző projekt, amin dolgozom.

Még titkosak, így nem mondhatok sokat róluk, csak annyit, hogy nem tűntem el, és semmiképpen sem szüneteltetem az éneklést, hiszen ez a nagy szenvedélyem – árulta el a műsorvezető.