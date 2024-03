Megfagyott a levegő a stúdióban, a síron túlról üzent a tavaly elhunyt műsorvezető

A BBC műsorvezetője, Gaby Roslin azt állítja, hogy a tavaly elhunyt Paul O'Grady szelleme „kísérti” őt. A humorista, műsorvezető tavaly márciusban hunyt el 67 éves korában, halálát hirtelen szívritmuszavar okozta.

Most, egy évvel később közeli kollégája és barátja, Gaby elmagyarázta, miért hiszi azt, hogy Paul még mindig jelen van az életében, a síron túlról is. A műsorvezető páros először 1995-ben dolgozott együtt a Channel 4 reggeli műsorában. Az évek alatt közeli barátok lettek, és azok is maradtak egészen Paul haláláig.

Nemrég kaptam egy új műsort. Mindig felhívtam, ha új műsorokról volt szó, most is felhívtam volna, de már nem tudom. Azt viszont igen, hogy a mai napig itt van velem. Mindig azt mondta, hogy "kísérteni fog", vissza fog jönni, és mindannyiunkat szemmel fog tartani a stúdióban

- idézi Gaby Roslin szavait a Metro.

Paul O'Grady hitt a szellemekben, halála előtt egyszer arról beszélt, hogy szerinte a kenti otthonában kísértetek jártak. 2020-ban egy rádióműsorban azt mondta, az otthona olyan, mint egy kísértetház.

Ezen a héten volt egy éve, hogy a műsorvezető elhunyt, kollégája pedig megosztott egy fotót az Instagramon, amihez megható üzenetet is írt.

Ma egy éve. Hihetetlen, hogy nem vagy itt. Hiányzol Paul

- fogalmazott Gaby.