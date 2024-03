Kállay-Saunders András: Arra gondoltam, talán mégsem vagyok jó helyen

András alig három hónappal a 2010-es Megasztár válogatása előtt érkezett Magyarországra és esze ágában sem volt maradni. Nagymamája azonban rábeszélte, hogy jelentkezzen a TV2 sikerműsorába. A mérhetetlen zeneiséggel megáldott srác egy előző este megírt, saját dallal állt az ítészek elé, akik már az első hangnál tudták, igazi kincsre akadtak. Kállay-Saunders András ugyanakkor szeretett volna a saját útján járni, amit akkor még nem tudott volna befogadni a magyar közönség. Az énekes erről a Retro Rádió Abaházi presszó című műsorában beszélt.

Kállay-Saunders András a kezdetekről mesélt (Fotó: Facebook)

Nem volt menő saját dalokat énekelni

– A mai napig mondják, hogy a Megasztárban két kiemelkedő produkcióm volt. Az egyik az, amit a válogatón nyújtottam. Ott egy saját szerzeményt énekeltem, amit előző este írtam, és ami egy blues dal volt.

Abban a pillanatban voltam igazán önmagam.

Akkoriban még nem volt annyira menő, hogy saját dalokat énekeljenek a versenyzők. Azt mondták, hogy a nézők olyan dalokat szeretnének hallani, amiket már ismernek. Ezért is kellett olyasmiket énekelnünk, amiket a nagymama és a nagypapa is ismert és szeretett. Ezt nekem meg kellett szoknom, hiszen én igazából a saját dalaimat szerettem volna előadni már akkor is. Kicsit úgy éreztem magam, mintha egy karaoke versenyben lettem volna – kezdte Kállay-Saunders András, aki elárulta, az első fellépésein még a műsor kezdete előtt túl volt.

„Meglátjuk, mi lesz...”

– Számomra az igazi verseny akkor kezdődött, amikor véget ért a Megasztár. Azt nem tudtam, hogy örökre maradok. Inkább úgy voltam vele, hogy meglátjuk, mi lesz, bár nagyon szerettem Budapesten lenni már akkor is. Kedvesek voltak hozzám az emberek, bár az is igaz, hogy mindig jobban tetszett Európa, mint Amerika. Amikor először leadták a tévében az első casting adás reklámját, máris elkezdtek megállítani az utcán és már fellépésem is volt a műsor előtt – idézte fel az énekes, aki akkoriban nem fogadta jól, hogy nem énekelhette a saját dalait, de visszatekintve azért jól látszik, hogy a kor szakembereinek igaza volt.

A legjátszottabb dal...

– A műsor után azonnal lett egy kiadóm, ahol meg is mutattam a saját zenéimet. Az volt a reakció, hogy a magyar fül még nincsen készen rám. Sem a stílusomra, sem arra, hogy angolul énekeljek. Akkor az nem esett jól és gondolkodtam is azon, hogy talán mégsem vagyok jó helyen. Nem akartam folytatni a karaoke versenyt, de azt tanácsolták, hogy pár lépést lépjek hátra, mert csak akkor lesz helyem a magyar zenei életben. Visszaraktam a dalokat a fiókba és megcsináltuk a Csak veled című dalt, amit imádtak és a legjátszottabb dal lett Magyarországon – mesélte Kállay-Saunders András, aki azóta is Magyarország egyik legkeresettebb előadójának számít és aki jó ideje már a saját útját járja.