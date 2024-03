Kutyasampon, csirkeeledel és strandtörölköző – kiderült, milyen termékekkel fog házalni új vállalkozásában Meghan Markle

Meghan Markle a korábbi években is próbálkozott már saját vállalkozás elindításával, az egyik ilyen volt az Archewell Audio podcast, azonban a dolog nem volt hosszú életű, miután a Spotify és a hercegi pár közös megegyezéssel szerződést bontott.

Meghan Markle újabb vállalkozást indít Fotó: i-Images / eyevine

Úgy néz ki, hogy Meghan Markle nem adja fel, újabb dologba vágja a fejszéjét és American Riviera Orchard néven boltot nyit, amely lifestyle és dekortermékeket fog forgalmazni. A hercegné nagyon elszánt, olyannyira, hogy az Amerikai Szabadalmi és Védjegy Hivatalhoz március 9-én benyújtott védjegykérelmét is.

A bolthoz már elkészült a logó is, továbbá egy honlap és egy közösségimédia-oldal is. Sussex hercegnéje létrehozott egy Instagram-profilt is, ami máris közel 600 ezres követőtáborral rendelkezik. A márka neve egyébként a Kaliforniában található Santa Barbarára utal, ahol férjével, Harry herceggel, valamint gyermekeivel, a négyéves Archie herceggel és a kétéves Lilibet hercegnővel él.