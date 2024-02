Harry és Meghan újabb kétségbeesett kísérlete: megváltoztatták gyerekeik vezetéknevét

Ahogy arról korábban több cikkünkben is beszámoltunk, az elmúlt hetekben rengeteg dolog történt a királyi család háza táján. Miközben Vilmos hercegnek egyedül kell megküzdenie a rá háruló munkával, addig feleségét is támogatja a lábadozása közben, segíti rákos édesapját a diagnózisa után és még a gyermekeit is neveli. Eközben testvére Harry herceg egyre több érthetetlen döntést hoz, és kapkodva repül ide oda a világban, de arra ügyel, hogy a bátyját jó nagy ívben elkerülje. Miután kiderült III. Károly király diagnózisa, meglátogatta őt kisebbik fia, de mindössze 45 percet áldozott rá az idejéből. Ezt követően feleségével Meghan Markle-lal új néven indították el weboldalukat, ahol az eddig használt Archell név helyett visszavették önhatalmúlag a hercegi titulusukat és magukra Sussex-i hercegként és hercegnőként hivatkoznak.

Harry herceg és Meghan megváltoztatták a gyerekeik nevét az új honlapon /Fotó: Northfoto

A honlapon több bekezdésben taglalják, hogy mennyit adakoznak, és hogy milyen sikereket értek el fiatalkorukban, a szakértők szerint pedig arra akarják használni a webhelyet, hogy több médiaszereplést tudjanak maguknak generálni.

Az igazi bombát azonban csak most dobták le, ugyanis a webhelyen a két kisgyermekükre nem az eddigi Mountbatten-Windsor vezetéknéven hivatkoznak, hanem rájuk is rá aggatták a hercegi megnevezésüket, így most már Lilibeth Sussex, és Archie Sussexként említik őket.

A családhoz közel álló forrás azt mondta a Metro magazinnak, hogy a névváltoztatás mögött az áll, hogy Károly koronázása óta most először használják mind a négyen ugyanazt a megnevezést, így értelmezhető családegyesítésként a gesztus.

A család nem örül felhőtlenül a lépésnek

Más véleményen van a királyi család bennfentese Duncan Larcumbe szakértő:

A királyi cím használata meglehetősen provokatív lépés. Amikor Harry és Meghan azt mondták a néhai királynőnek, hogy elutaznak és végleg elhagyják Nagy-Britanniát, akkor határozottan megmondták nekik, hogy a címeik megszűnnek. Akkor elfogadták, és azt mondták nem is akarják használni a királyi státuszukat. Vagy bent, vagy kint. De azóta is dacolnak ezzel

- árulta el a szakértő, aki szerint márkaépítésre használják a családnevüket Harryék.