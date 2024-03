"Már akkor is szerettük egymást" - újra fellángoltak az érzések Liluban

Lilu már nagyon hosszú ideje a szakmában van, éppen ezért nagyon sok hírességet ismer. Olyanok is az ismerősi körébe tartoznak, akik már nem szerepelnek túl gyakran itthon a tévében. Ilyen például Steiner Kristóf, akivel korábban ugyanannál a csatornánál voltak műsorvezetők. Most egy 20 éves fotó került elő, amit Lilu ki is posztolt:

Ezt a képet Anyukám küldte pár napja. Legalább 20 éves kép, sőt... Steiner Kristóf, olyan jó ránézni, ugye? Már akkor is szerettük egymást, és ez úgy néz ki végigkísér minket az egész életünkön...van, akivel nem kell naponta beszélni ahhoz, hogy ez az érzés megmaradjon...ugye?

Nem is maradt el a válasz, Kristóf ugyanis hamar reagált: