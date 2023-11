Elstartolt a Dancing With the Stars legújabb élő show-ja, és mint mindig, fergeteges a hangulat a stúdióban. Ez egy roppant különleges adás, hiszen a 100. születésnapját ünnepli a Disney, így a mai adás tematikája is mesék világába repít. A két műsorvezető, Stohl András és Lékai-Kiss Ramóna is meseszerű küllemmel libbentek be, Rami azonban meg is mutatta, amire büszke lehet: lapos, izmos hasán ámul az egész stúdió.