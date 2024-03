Teljesen megváltozott! Rá sem ismerni Lékai-Kiss Ramónára – Fotó

Lékai-Kiss Ramóna két évtizeddel ezelőtt vált ismertté az ország számára a Barátok közt című műsorozatban. Azóta sikeres színészi karriert futott be, néhány éve pedig már műsorvezetőként is gyakran találkozhatunk vele a tévé képernyőjén. Négy évvel ezelőtt a legfontosabb szerepet pedig az anyaság váltotta fel, amikor kézilabdázó férjével, Lékai Mátéval megszületett első közös gyermekük, Noé.

Lékai-Kiss Ramóna először jelent meg új frizurájával. (Fotó: Szabolcs László)

Lékai-Kiss Ramóna mindenkit levett a lábáról

Lékai-Kiss Ramónát a nézők hosszú hajjal szokták meg, bár a különböző showműsorokban sokat kísérleteztek újabb és újabb frizurával, loknijaitól sosem vált meg. Egészen mostanáig. Ugyanis a csinos műsorvezető a minap először jelent meg hivatalos rendezvényen vadiúj, már extra rövid hajával. A Glamour Women of the Year-gálán a sztárvilág színe-java felvonult, a hölgyek csodálatos ruhakölteményben jelentek meg a nívós esten, azonban minden túlzás nélkül ki lehet jelenteni, leginkább Ramóna hívta fel magára leginkább a figyelmet teljesen új frizurájával.

Lékai-Kiss Ramóna búcsút intett hosszú szőke loknijainak.

(Fotó: Szabolcs László)

Megszokás ide vagy oda, időnként sokan vágyunk egy kis megújulásra. Úgy tűnik a műsorvezetőnél is eljött a megújulás ideje és milyen jól döntött, hisz új frizurája igencsak jól áll neki. Ezt pedig kisugárzása és magabiztossága is megerősítette a rendezvényen, ahol örömmel „pózolt” lapunk fotósának kamerája előtt is.