Lékai-Kiss Ramóna megmutatta cuki kisfiát, a tömegből jelentkeztek be

Válogatott pályafutása utolsó nagy meccseire készül Lékai Máté kézilabdázó. A Ferencváros játékosa korábban megmondta, az idei nyári olimpia lehet címeres mezben az utolsó nagy tornája. Sok áldozatot hozott a csapatért, hiszen többször volt távol szeretteitől, feleségétől, Lékai-Kiss Ramónától, és kisfiuktól, Noétól.

Lékai Máté a válogatott egyik vezére Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

Lékai és társai ezen a hétvégén az olimpiáért harcolnak Tatabányán. Ezen a tornán dől el, hogy utazik-e a csapat nyáron Párizsba, ott lesz-e 12 év után a magyar együttes újra a nyári játékokon. A tatabányai selejtező meccsein természetesen ott szurkol Ramóna is az ötéves Noéval. A meccset közvetítő M4 Sport többször is mutatta őket, s a TV2 műsorvezetője is bejelentkezett közösségi oldalán. Éppen akkor, amikor "apát" mutatták be.

A videót ide kattintva nézheted meg.

A magyar együttes sorsa egy győzelem és egy vereség után vasárnap este Portugália ellen dől el (21.00, M4 Sport). Ha nyerünk, akkor ott leszünk az olimpián.

A játékosok pontosan tudják, életük nagy meccse következik.

A norvégok ellen parádézó kapus, Bartucz László szerint vasárnap szét kell szedni Portugáliát.