Kisfiával a karján borult zokogva Kiss Ramóna férje nyakába - Ördög Nóra is mellettük áll most

Ahogyan arról a Bors is írt már, Lékai-Kiss Ramóna, akinek a férje a már-már legendás kézilabdázó, Lékai Máté. A Chema Rodríguez által vezetett válogatott most meglépte azt, amiben egy ország reménykedett: egy drámai és bravúros meccs után kijutott a 2024-es párizsi olimpiai játkékokra, így most (is) az egész nemzetet képviselhetik. Érdemes visszaemlékezni, hogy a magyar férfi kézilabda-vágogatott eddigi egyik legjelentősebb győzelme pontosan az egyik olimpiához kötődik: 2014-ben, a londoni olimpián negyedik helyezést ért el a csapat, s a final 4-ban olyan meccset játszott csapatunk az izlandiakkal, amilyen egy magyar sem felejthet el soha. Most ismét itt a lehetőség: 12 év után ismét kijutottunk a nyári játékokra.

Kiss Ramóna végig szurkolt férjének / Fotó: Markovics Gábor

Kiss Ramóna tehát végig kint volt a portugálok ellen játszott meccsen kisfiával, és teljes szívvel szurkoltak Lékai Máté csapatának. Ahogyan már megírtuk, sok sztár szorított a fiainknak, Csuti pedig nyílt levélben gratulált Lékai Máténak: elmondta, hogy mindig arról álmodozott, hogy ha neki egyszer fia lesz, akkor szeretné, hogy lássa a legendás Mátét játszani. Most együtt drukkoltak ők is a nemzet csapatának, és Csuti elmondta, hogy reményei szerint Medox halála napjáig emlékezni fog erre a meccsre.

Persze Kiss Ramóna is végig a lelátón drukkolt, amikor pedig lefújták a drámai meccset, kisfiával együtt elsírták magukat a győzelem mámorában. Lékai Máté pedig azonnal a családjához rohant, hogy megköszönje nekik a támogatást, amit tőlük kapott. Kiss Ramóna most elképesztően megható képet mutatott a meccs utáni pillanatokról: kisfiával a karján ugrik férje nyakába, és mindannyian zokognak az örömtől és büszkeségtől. Ördög Nóra azonnal szívecskékkel lepte el a komment-szekciót, és az egész nemzet imádkozik, hogy Párizsban is átéljük újra ezeket a felemelő pillanatokat.