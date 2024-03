Kulcsár Edina őszinte vallomása: ennyit hízott eddig negyedik terhessége alatt

Kulcsár Edina minden nap edzős videókat tesz ki. Látszik, hogy keményen dolgozik, hogy jó formában maradjon, erre pedig büszke is lehet. Mint a legtöbb nő, ő is szedett fel magára a terhessége alatt, és mivel Amara és az új baba között nem telt el, csak pár hónap, még súlytöbbletben volt, amikor jött a negyedik várandósság. Ezzel kapcsolatban szólalt most meg:

- Emlékszem, 1 hónappal ezelőtt még kaptam a kedvesebbnél kedvesebb megjegyzéseket, hogy minek edzek?! Semmi látszata nincs, sőt… Közben ,,csak” egy kis csoda növekedett bennem és nekem ilyenkor megváltozik a testem. Ettől függetlenül én szerettem volna folytatni a mozgást, mert ezelőtt egyik várandósságom alatt sem edzettem és most szeretném megtapasztalni, hogy milyen ha mozgok.

Már betöltöttem a 4. hónapot és nagyon örülök, hogy eddig csak 2 kiló jött fel, mert a korábbi babavárásaim során ilyenkor már plusz 10 kilónál tartottam. Szóval kismamaként is lehet edzeni, és nekem kifejezetten jól is esik mozogni.

