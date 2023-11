"Ha ő nincs, nekem is végem..." - Könnyek között vallott legnagyobb félelméről Kozso

Közel 10 évvel ezelőtt újjászületett Kozso, miután megjárta a poklok poklát. A polihisztor művésznek két agyvérzés, két aneurizmaműtét és kóma után mindent újra kellett tanulnia, arról nem is beszélve, hogy súlyos betegségét követően egy autóbalesetnek is a résztvevője volt. Egy hatsávos úton csapódott neki egy kisbusz, az ütközés következtében pedig két ember is az életét vesztette. Bár ő volt a vétlen fél, nem úszta meg ép bőrrel, ugyanis eltört a gerince. Mégis sikerült felállnia a padlóról és új életet kezdett szereleme, Ágica oldalán, s most csak is a jövőre koncentrál. Viszont jogosan merülhet fel bennünk a kérdés, hogy akivel ennyi szörnyűség történt, fél-e még valamitől? Nos, Kozso most választ adott erre...

Kiderült, mitől fél Kozso a legjobban

Mitől fél Kozso a legjobban?

Nemrég az énekes volt a Bors szerkesztőségének a vendége, ahol többek között kifaggattuk arról is, mi az, amitől a legjobban retteg az életben. Nem gondoltuk volna, hogy ilyen könnyen válaszol majd a kérdésre...

Hú... Hát, hogyha egyedül maradok

– vágta rá gondolkodás nélkül, elcsukló hangon Kozso.

– Azt kívánom, hogy az én kedvesem legyen még velem legalább 100 évig. Ha ő nincs, nekem is végem... A szerelem a lényeg! Valójában erről szólnak az én dalaim is, ez vagyok én, ez nekem a minden. A szerelem! – tette hozzá a művész, aki ekkor már rendesen küzdött a könnyeivel... Ám szerencsére a magány még nem veszélyezteti őt, hiszen kedvesével, Ágicával boldogabbak, mint valaha. Sőt, Kozso azt is elárulta, hogy már a babaprojekten is gondolkoznak.