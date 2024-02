Különös helyen találkoztunk az örökifjú Korda Györggyel, itt nem számítottunk rá!

A fiatalok körében is méltán népszerű Korda György felcsapott TikTok-huszárnak! Ráadásul nem is akárhol tűnt fel, hanem egy most induló oldalon: a NyitraiTOKon.

Korda György ezúttal Klárika nélkül szerepelt. Fotó: Szabolcs László

Kedves fiatalok! Elindult a NyitraiTOK! Nézzétek, mert nagyon sok érdekességet fogtok látni

- így jelentkezik be Korda György a miniszterelnök főtanácsadójának induló TikTok oldalán.

Beharangozójával elindult Nyitrai Zsolt TikTok csatornája. A miniszterelnök főtanácsadója azt ígéri, hogy bemutat majd különleges embereket, érdekes eseményeket, speciális foglalkozásokat, és kulisszatitkokat is elárul majd.

A beköszöntő utáni első videója máris nagyon fontos dologról szól. A nyakkendője a szemére csúszott, de ennek nyomós oka van.

A Magyar Parasport Napja egyébként február 22-én volt, immár hetedik éve tartották meg. Ebből az alkalomból megjelent egy érdekes, hiánypótló kiadvány is, a Hajrá, Magyarok! A színes, látványos sajtótermék Magyarország Kormányának a támogatásával készült el és betekintést enged a parasport kulisszái mögé. Itt egy helyen elolvashatsz mindent a múlt, a jelen és a jövő bajnokairól. . Számos információt tartalmaz a kiadvány arról a folyamatról, ami 2010 után elindult hazánkban és ami nem csak a fogyatékkal élő személyeknek biztosít kiemelt támogatást, de a fogyatékkal élő sportolóknak és az őket felkészítő edzőknek is. Most először feltárul az a rendszer, aminek következményeként egyre több hazai egyesületben indult paraszakosztály és egyre növekszik a parasportolók száma országszerte.

A kiadványt ITT elolvashatod magyar nyelven, ITT pedig az angol nyelvű verziót találod.