Neccharisnyában mutatta meg brutálszexi combját Kollányi Zsuzsi

Az utóbbi időben sok nehézségen ment keresztül Kollányi Zsuzsi. Tavaly elvált a férjétől, majd másfél éves kapcsolata is zátonyra futott a sztárséf Bóza Rolanddal. A magánéleti nehézségek után az énekesnő azonban most újra boldog, gyerekeire és karrierjére koncentrál, és ez meg is látszik rajta.

Borzasztó sok energiát vett el az életemből az, hogy megpróbáltam megfelelni a sok esetben nem is valós elvárásoknak, ez pedig csírájában fojtott el. Most először nem hasonlítom magam senkihez

– nyilatkozta korábban Kollányi Zsuzsi.

A csinos énekesnő nemrégiben egy új bejegyzést tett közzé az Instagram-oldalán, amely igen szexire sikerült. A képen, amelyet ide kattintva tudsz megtekinteni, Kollányi Zsuzsi egy szál fekete bodyban, neccharisnyában, magassarkúban és átlátszó tüllszoknyában állt kamerák elé.