"Sajnálom" – Kigúnyolták Katalin hercegnét, most elnézést kért a hollywoodi világsztár

Szörnyű dolgok történnek manapság a brit királyi családban, ugyanis nemrég kiderült, hogy III. Károly király rákos, most pedig Katalin hercegné jelentette be, hogy ő is ugyanebben a betegségben szenved – rengetegen aggódnak érte, és sokaknak bűntudatuk van, hogy nemrég kinevették őt egy baki miatt.

Katalin hercegné / Fotó: X

Katalin hercegné pár hete kirakott egy családi fotót a gyerekeivel, de rengeteg embernek feltűnt, hogy digitálisan hozzányúlt a felvételekhez, ez pedig elég kellemetlen helyzetbe hozta Vilmos herceg feleségét. Katalin utólag elnézést kért a képmanipulálásért, de addigra már poénképek tömkelege parodizálta ki őt – egy hollywoodi színésznő is beszállt a "buliba".

Ryan Reynolds felesége, a Pletykafészek című sorozatból is ismert Blake Lively is kiparodizálta a minap Katalin hercegné megmachinált családi képét, de amikor kiderült, hogy rákos, azonnal levette a poénfotót, most pedig nyilvánosan kért bocsánatot.

Sajnálom

– zárta a kellemetlen esettel kapcsolatos gondolatait Blake Lively.

Alapvetően nem volt túlzottan sértő, amit Blake Lively posztolt, hiszen nem konkrétan Katalin hercegnén gúnyolódott, hanem azon, hogy egyesek mennyire belenyúlnak digitálisan a fotóikba. Ettől függetlenül a rajongók nagyra értékelték a színésznő gesztusát, hiszen a legtöbb embernek valószínűleg eszébe sem jutott volna ilyesmi.