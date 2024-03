Megtalálták Katalin hercegnét, a sarki kebabosnál tűnt fel - Fotó

Egyre furcsább, ami Katalin hercegnével történik! Ahogy arról a Bors már korábban beszámolt, Vilmos herceg felesége még január közepén egy tervezett hasi műtéten esett át egy londoni magánkórházban. A Buckingham-palota a hercegnő állapotával kapcsolatban csak annyit közölt, hogy az operáció jól sikerült, azonban Katalin azóta teljesen eltűnt a nyilvánosság elől, ami természetesen vadabbnál vadabb pletykákat szült, és szül a mai napig.

Katalin hercegné körül egyre vadabbak a pletykák (Fotó: Northfoto)

Ennek tetejébe Vilmos herceg egy szerkesztési bakiktól hemzsegő fotót is posztolt a hivatalos Instagram oldalukra, amelyen a szemfüles követők kiszúrták, hogy Katalin nem viseli a jegygyűrűjét, így már arról is elkezdtek pusmogni, hogy komoly gondok lehetnek Vilmos és Katalin házasságával.

Bármi is legyen az igazság, egy angliai gyorsbüfé mesteri módon igyekszik meglovagolni a Katalin hercegné körül kialakult zűrzavart. A Facebookon tettek közzé egy hirdetést, mely szerint Katalin hercegnének kutya baja, sőt, soha nem volt még ennyire jól, hiszen az ő falafel szendvicsüket eszi.

- Senki ne aggódjon, Katalin hercegné él és remekül van. Ezen az egyáltalán nem szerkesztett képen vették észre, amint épp a mi falafel szendvicsünket majszolja. Annyira ízlett neki, hogy 5-ből 5-ös értékelést adott nekünk. Nagyon ajánl minket. Gyere, próbáld ki te is a kebabunkat

- állt a reklámszövegben, egy döbbenetes, agyonszerkesztett fotó mellett.

Katalin hercegné a kebabosnál (Fotó: Facebook)

A Pita House kísérlete úgy tűnik, bevált, hiszen a bejegyzés rövid idő alatt rengeteg lájkot kapott és közel 400-an meg is osztották. Azt persze, hogy Katalin hercegnének valójában milyen a viszonya a falafellel, nem lehet tudni.

Katalin hercegné házassági válságáról pletykálnak

A pletykák szerint Vilmos herceg szeretőt tart, aki nem más, mint Lady Rose Hanbury, aki nemrég vált el férjétől és állítólag Vilmos gyerekét várja. A rajongók szerint Katalin hercegné eltűnésének is ez lehet a valódi oka. Rose és férje korábban Vilmos herceg és Katalin közeli barátai voltak, ám a két hölgy barátsága köztudottan megromlott. Ez a 2019-es pletykáknak is köszönhető, hiszen már akkor is felröppent a hír egy lehetséges afférról a herceg és a márkiné között, sőt egyesek azt is kijelentették, hogy emiatt távolodott el egymástól a két nő, de erről azóta sem nyilatkozott egyik érintett sem.