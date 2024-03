Komolyak a szándékai, közös jövőt tervez a Sztárban Sztár leszek! győztese a kedvesével

Karapancsev Kristóf hatalmas menetelés után megnyerte a Sztárban Sztár leszek! negyedik évadát, így ő lett a 2023-as év legsokoldalúbb előadója. Azóta Szikora Robi oldalán is állt színpadon, mondhatni beindult a karrierje. Tanulságból sem volt kevés számára, elkezdte megtalálni, hogy ki is ő pontosan.

Karapancsev Kristóf megismerte magát jobban. (Fotó: TV2)

– Jelenleg több dalt is elkezdtem felvenni. Több dologba belekezdtem, viszont igyekszem alapvetőleg szakmai kapcsolatokat építeni. Nagyon biztató dolgon vannak a láthatáron és igyekszem minél több emberhez eljuttatni az új szerzeményeket – kezdte a Borsnak Kristóf, aki elmondta, most kezdi megtalálni azt, amit akar igazán képviselni zeneileg, sőt rengeteget tanult az elmúlt időszakban.

– Mindenféleképpen hinni kell abban, hogy képes vagyok arra, amit szeretnék megcsinálni. Ezt a műsorban tanultam meg és az az igazság, hogy ha én nem hiszek magamban, mások sem fognak hinni bennem. Abszolút azt érzem a Sztárban Sztár leszek! után, hogy mostanában kezdem igazán megtalálni azt, amit igazán szeretek, sőt most kezdtem el magamat is megismerni ilyen mélységekben. A legfontosabb, hogy az ember őszinte legyen abban, amit képvisel, mert a hallgatóknak van egy hatodik érzékük, amivel megérzik azt, ha valami nem őszinte – mondta a TV2 tehetségkutatójának győztese, aki elmondta kedvesével is hatalmas tervei vannak.

Karapancsev Kristóf és Halász Rebeka nagy tervekkel állnak az év elé. (Fotó: TV2)

Együtt edzenek

Kristóf a műsor után titokban összejött korábbi versenytársával, Halász Rebekával, aki szintúgy előkelő helyezést ért el a műsorban. Kiderült együtt szoktak edzeni, hogy mindig motiválják egymást, sőt az is kiderült, hogy nagy közös terveik vannak.

– Gyermekkoromban 12 évet úsztam, tehát az úszás az életem része volt sokági. Így edzegettem azután is, de a műsor után gondoltuk Rebekával közösen, hogy fontos volna az, hogy foglalkozzunk a testi egészségünkkel. Nagyon jól tudjuk egymást motiválni és nem titok az sem, hogy szeretném magammal vinni a jövőben Rebekát is a fellépésekre, minél több helyre, hogy egy sokkal teljesebb produkciót tudjunk nyújtani a hallgatóságnak – jegyezte meg Kristóf, aki elismerte, sok közös tervük van egykori versenytársával, aki azóta már a barátnője.